Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Extranjero estadounidense es víctima de un ataque armado en Chiquimula

  • Por Maria Fernanda Gallo
11 de abril de 2026, 13:24
La víctima era un ciudadano extranjero residente en Guatemala. (Foto: RRSS)

La víctima era un ciudadano extranjero residente en Guatemala. (Foto: RRSS)

El estadounidense quedó gravemente herido.

OTRAS NOTICIAS: Así recibe Barillas el cuerpo de Jesler Palacios (video)

Richard A. Wood, o mejor conocido como "Jaime Maderos" o "El gringo chapín", de origen estadounidense, lleva siete años viviendo en Guatemala.

Es conocido por vecinos de Chiquimula por su carisma y por dedicarse al comercio de manías y otras artesanías.

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

Según información preliminar, fue herido con arma de fuego luego de que desconocidos lo interceptaran, presuntamente para asaltarlo en la aldea El Rodeíto, municipio de Jocotán; tras el hecho fue trasladado a un centro hospitalario en estado critico.

En redes sociales, ha circulado un video en que la víctima habla a la juventud y por el estima de la población, vecinos solicitan a las autoridades hallar a los responsables.

 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar