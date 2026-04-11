Extranjero estadounidense es víctima de un ataque armado en Chiquimula

El estadounidense quedó gravemente herido.
OTRAS NOTICIAS: Así recibe Barillas el cuerpo de Jesler Palacios (video)
Richard A. Wood, o mejor conocido como "Jaime Maderos" o "El gringo chapín", de origen estadounidense, lleva siete años viviendo en Guatemala.
Es conocido por vecinos de Chiquimula por su carisma y por dedicarse al comercio de manías y otras artesanías.
Según información preliminar, fue herido con arma de fuego luego de que desconocidos lo interceptaran, presuntamente para asaltarlo en la aldea El Rodeíto, municipio de Jocotán; tras el hecho fue trasladado a un centro hospitalario en estado critico.
En redes sociales, ha circulado un video en que la víctima habla a la juventud y por el estima de la población, vecinos solicitan a las autoridades hallar a los responsables.