Fallece Leonid Radvinsky, tras batalla secreta contra el cáncer

El empresario ucraniano-estadounidense falleció a los 43 años de edad, tras su lucha secreta contra el cáncer.
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Leonid Radvinsky, quien fue el propietario de la página de contenido para adultos "OnlyFans", falleció a los 43 años, según anunció la plataforma de streaming.
"Lamentamos profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer", declaró la empresa en un comunicado. "Su familia ha solicitado privacidad en este difícil momento", agregaron.
Radvinsky, quien era ucraniano-estadounidense adquirió Fenix International, en 2018, y siguió siendo director y accionista mayoritario de la empresa propietaria y operadora de OnlyFans durante los últimos años de su vida.
En cuanto a su enfermedad y a su vida personal, mantenía un perfil notoriamente bajo a pesar de su condición de multimillonario, por lo que se desconocía su estado de salud hasta ahora.
*Con información de New York Post