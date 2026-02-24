¡Paso habilitado! Finalizan reparación de tubería en la avenida Petapa

Las labores de bacheo en el mismo sector se podrían realizar la noche de este martes.
La Municipalidad de Guatemala por medio de la Empresa Municipal de Agua (Empagua) finalizó los trabajos en el kilómetro 12.5 de la avenida Petapa.
Sin embargo, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa indicó que aún falta que puedan realizar los trabajos de bacheo en la cinta asfáltica en el sector.
Estas labores se podrían realizar este mismo martes 24 de febrero a las 23:00 horas, agregaron las autoridades de tránsito.
Por lo tanto, le solicitan a los automovilistas conducir con precaución.
La reparación
Una tubería de gran tamaño que abastece varios sectores de la ciudad había sufrido daños provocados por un fenómeno conocido como golpe de ariete, que ocurre cuando hay cambios bruscos en la presión del agua dentro de las tuberías.
Las labores de reparación iniciaron la noche del pasado martes y la tarde de este miércoles quedó solucionado el problema.