De los 30 expedientes examinados, 26 continúan en el proceso para Fiscal General

En el primer día de revisión de expedientes, la Postuladora para Fiscal decidió que 26 de los 30 postulantes examinados continúan en el proceso.

Tras concluir la primera jornada de revisión de expedientes, la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), excluyó a cuatro de los 30 aspirantes examinados, por lo que continúan en el proceso 26.

Esto debido a que no solo fue suspendida la sesión de revisión, sino que fue declarada permanente, por lo que la evaluación de los restantes 29 expedientes reiniciará este martes 24 de febrero a partir de las 12:30 horas.

En la revisión de expedientes, la hoja de vida de la actual Fiscal General, Consuelo Porras, será una de las primeras que será conocida por el pleno de comisionados.

Incluidos

Concluida la primera jornada de revisión, estaba la lista de los aspirantes a Fiscal General que continúan:

Mynor Francisco Hernández Juan Luis Polanco Santizo Walfred Orlando Rodríguez Tórtola Walter Brenner Vásquez Gabriel Estuardo García Luna Henry Alejandro Elías Wilson Brenner Israel Ronaldo López de León Marco Antonio Cortes Sis Edgar Miguel Morales Santos Mynor Eduardo González Méndez Zoila Tatiana Morales Baldizón Gladys Verónica Ponce Mejicanos Paolo Rubén Similox Valiente Nector Guilibaldo de León Ramírez Carlos Alberto García Alvarado Shayne Ochaeta José Manuel Quinto Martínez Ana Karina Méndez Vielman Abdi Ariel Guerra Guzmán Carlos Humberto Rivera Castillo Wilber Gerardo Enríquez Jocol Liseth Gramajo Tampe Lissy Cristina Guerra Aguirre Raúl Estuardo López Rodríguez Brenda Dery Muñoz Amílcar Enrique Colindres Hernández

Excluidos

Estos son los aspirantes que quedaron fuera:

Marlon Orlando Ordoñez Cordón Jaime Leonardo Tecú Guevara Blanca Odilia Alfaro Guerra Sully Claudete Merlos Moya

Los postulantes que fueron excluidos tendrá un plazo de 72 horas para presentar sus pruebas de descargo.

Postulantes

El pasado viernes 20 de febrero, la Comisión de Postulación recibió un total de 59 expedientes de aspirantes a Fiscal General y Jefe del MP, para el período 2026-2030.

Entre los aspirantes que presentaron su respectiva currícula sobresale la actual Fiscal General, quien busca un tercer período al frente de la investigación penal en el país, así como el Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el Procurador General de la Nación (PGN), Julio Saavendra.