Comisión de Postulación excluye a 11 aspirantes a Fiscal General

Con la exclusión de 11 postulantes, la lista de aspirantes a Fiscal General y Jefe del MP se reduce a 47.

Tras finalizar la revisión de los 59 expedientes recibidos, la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), decidió dejar fuera del proceso, temporalmente, a 11 postulantes, por lo que la lista de aspirantes se reduce a 48.

Entre las causales de exclusión sobresalen la no presentación de la carencia de finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas (CGC), la no emisión de la carencia de sanciones morales emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), y la fecha de vigencia de los documentos requeridos por la Comisión, cuyo plazo no debe de exceder como mínimo tres meses anteriores a la presentación de éstos.

Es de destacar que la inclusión el Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, obtuvo 10 votos de 14 comisionados presentes.

Los comisionados durante una de las jornadas de votación en la postuladora. (Foto: Oscar Rivas/Soy502)

Excluidos

De esa cuenta, de los ocho postulantes excluidos sobresalen los nombres de las magistradas titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Odilia Alfaro Guerra, así como Irma Elizabeth Palencia Orellana.

A continuación, esta es la lista de aspirantes excluidos, según su orden:

• Marlon Orlando Ordoñez Cordón

• Jaime Tecú

• Blanca Odilia

• Sully Claudete Merlos Moya

• Irma Elizabeth Palencia Orellana

• Mario David Aguilar Mijangos

• Fernando Linares Beltranena

• Edward Rosalío Gómez García

• Alida Arana Vicente

• Edgar Antonio Raymundo García

• Yasly Osmin Pastora Gutiérrez

Los excluidos en esta fase del proceso, tendrán 72 horas para presentar sus respectivas pruebas de descargo que les permita ser reconsiderados para continuar en el proceso.

El módulo de recepción estará habilitado a partir del viernes 27 de febrero, el lunes 2 y martes 3 marzo.

Henry Arreaga, decano de la Facultad de Derecho de la USAC y Patricia Gámez, presidenta del Colegio de Abogados. (Foto: Oscar Rivas/Colaboración)

Polémica

La votación para la inclusión del Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval debió realizarse en dos momentos.

En el primero se votó por la exclusión, lo que obtuvo sólo cuatro votos, siendo éstos el emitido por la presidenta del Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes, y los decanos de la Universidad Panamericana (UPANA), Enrique Sánchez Usera, por la Universidad de Occidente (UDEO), José González Cuevas, y de la Universidad Da Vinci, José Reyes.

Al final, Villeda Sandoval recibió el aval de 10 comisionados, siendo éstos, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), Patricia Gámez, la presidenta del Tribunal de Honor del CANG, Alicia del Carmen Franco Flores y el decano de la Universidad de San Carlos (USAC), Henry Arriaga.

También obtuvo aval de los decanos Mario García (Universidad Rural), Nery Anleu (Universidad Mesoamericana), Julio Cordón (Universidad Rafael Landívar) , Pablo Maldonado (Universidad del Istmo), Luis Felipe Lepe (Universidad Regional), Arturo Altolaguirre (Universidad Francisco Marroquín) y Luis Ruano de la Universidad Mariano Gálvez.