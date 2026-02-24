Tres de las cinco instituciones que integran la CC aún no eligen a sus representantes

-

A la fecha, tres de las cinco instituciones que integran la CC aún tienen pendiente la designación de sus representantes.

A poco más de un mes de la toma posesión de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), período 2026-2031, únicamente dos de las cinco instituciones que integran este órgano en materia constitucional ha efectuado sus procesos de elección de representantes titular y suplente.

De esta cuenta, aún están pendientes de nombrar a sus representantes el Consejo de Ministros la presidencia de la República, el pleno de diputados al Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia.

Con esto, es de señalar que la Asamblea del Colegio de Abogados y Notario (CANG), eligió como titular a Astrid Lemus, y suplente a Luis Fernando Bermejo.

Mientras que Consejo Superior Universitario (CSU), hizo lo suyo designando como magistrado titular a Julia Rivera, y como suplente a José Luis Aguirre Pumay.

La presidencia

En el proceso de elección de magistrado titular y suplente de la CC promovido por la presidencia de la República, destaca el interés de 76 profesionales que presentaron su respectivo expediente, fase que concluyó el pasado viernes 20 de febrero.

Al momento, según lo anunciado ayer la presidencia de la República, este proceso se encuentra en la etapa de revisión de expedientes, misma que no será pública.

El presidente Bernardo Arévalo señaló que la prensa puede documentar la recepción de expedendientes de los candidatos a magistrados de la CC, aunque no será pública. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

En el Congreso

En lo que respecta al Congreso de la República, luego de haber recibido los expedientes de 55 aspirantes, ayer finalizó concluyó la revisión respectiva, dejando fuera del proceso por incumplimiento de los requisitos 8 postulantes, por lo que continúan 47 aspirantes.

Actualmente, en este proceso esta pendiente el programar las entrevistas respectivas con cada uno de las aspirantes, según lo definió la Comisión Mixta, la cual esta integrada por los miembros de Junta Directiva y los diferentes jefes de bloque.

La CSJ

Por último, el proceso con un poco de atraso es el promovido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuya fase aún se encuentra en la recepción de expedientes.

Es de señalar que en el primer día para la entrega de currículas, la secretaría de la CSJ registró el primer expediente recibido, siendo esta de la actual magistrada titular de la CC, Dina Josefina Ochoa Escribá que busca su reelección por un período más.

La recepción de expedientes en la CSJ se extenderá para este viernes 27 de febrero.