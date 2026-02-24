Postuladora Fiscal General: revisarán expediente de Consuelo Porras

-

La Postuladora para Fiscal General examinará los restantes 29 expedientes pendientes de revisión.

Para este martes 24 de febrero, la Comisión de Postulación que integrará nómina de candidatos a Fiscal General Jefe del Ministerio Público (MP), continuará con la revisión de expedientes para establecer el cumplimiento o no de los requisitos legal y de la convocatoria.

Tras declararse en sesión permanente, los comisionados examinaran cada uno de los restantes 29 expedientes, de 59 que fueron presentados el pasado viernes 20 de febrero.

Los aspirantes excluidos en esta fase, tendrán un plazo de 72 horas para presentar su respectiva defensa que les permita volver a la lista de postulantes que continuarán en el proceso de elección de los seis candidatos a Fiscal General que serán presentados al presidente de la República.

Excluidos

En el primer día de revisión, la Postuladora para Fiscal decidió excluir temporalmente del proceso a cuatro aspirantes.

Los postulantes excluidos son:

Marlon Orlando Ordoñez Cordón

Jaime Leonardo Tecú Guevara

Blanca Odilia Alfaro Guerra

Sully Claudete Merlos Moya

Mientras que los 26 expedientes restantes continúan en el proceso.

Personajes

Entre los expedientes a ser revisados este día, resaltan los presentados por la actual Fiscal General y Jefe del MP, Consuelo Porras, quien busca permanecer en el cargo por un tercer período.

Aunado a Porras, también examinarán la currículo del Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y del Procurador General de la Nación (PGN), Julio Saavedra.

Total de expedientes

El pasado viernes 20 de febrero, la Comisión de Postulación contabilizó un total de 59 expedientes recibidos.

De éstos, en la primera jornada de revisión fueron examinados, únicamente 30.