Fuerzas de seguridad localizan arsenal durante allanamiento

Durante las diligencias de allanamiento en Guastatoya, El Progreso, se localizaron cuatro pistolas y tres fusiles.
La Policía Nacional Civil informó que durante un allanamiento realizado en el municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso, fueron localizadas varias armas de fuego.
De acuerdo con información preliminar, investigadores policiales, con el apoyo de unidades especializadas y fiscales, llevan a cabo la diligencia en una vivienda de la colonia Brisas del Pinal, donde se ubicaron cuatro pistolas y tres fusiles.
El operativo cuenta con la participación de personal de salud policial, del área de Prevención del Delito y de equipos de investigación criminalística.
El procedimiento forma parte de acciones en curso para el combate a la delincuencia y continúa en desarrollo.