¡Fracturado! Futbolista sufre grave lesión durante partido del Brasileirao (videos)

Una disputa del balón provocó que un jugador brasileño saliera fracturado del terreno de juego.
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Una escalofriante lesión fue sufrida por el futbolista Marlon Rodrigues Xavier, del Gremio de Brasil, durante la jornada 7 del Brasileirao, este jueves 19 de marzo.
La lesión del brasileño de 28 años se dio cuando disputaba un balón con su compatriota Caíque Gonçalves del Vitoria.
Ambos jugadores y cayeron sobre la gramilla, pero a Marlon le cayó todo el peso de su cuerpo sobre su pie derecho, lo le que provocó una fractura de tibia y peroné, según se dio a conocer de manera preliminar.
Luego de levantara el pie mostrando la evidente lesión, tanto sus compañeros como los del equipo rival, se lamentaron por lo sucedido y se agarraban la cabeza mientras los doctores de su club corrían a auxiliarlo.
Mira aquí los videos:
El Gremio hizo una publicación en X, en donde le mostró el apoyo a su jugador, que estará fuera de las canchas por tiempo desconocido.