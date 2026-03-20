¡Fracturado! Futbolista sufre grave lesión durante partido del Brasileirao (videos)

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Una disputa del balón provocó que un jugador brasileño saliera fracturado del terreno de juego.

Una escalofriante lesión fue sufrida por el futbolista Marlon Rodrigues Xavier, del Gremio de Brasil, durante la jornada 7 del Brasileirao, este jueves 19 de marzo.

La lesión del brasileño de 28 años se dio cuando disputaba un balón con su compatriota Caíque Gonçalves del Vitoria.

Ambos jugadores y cayeron sobre la gramilla, pero a Marlon le cayó todo el peso de su cuerpo sobre su pie derecho, lo le que provocó una fractura de tibia y peroné, según se dio a conocer de manera preliminar.

Marlon habría sufrido fractura de tibia y peroné. (Foto: Redes sociales)

Luego de levantara el pie mostrando la evidente lesión, tanto sus compañeros como los del equipo rival, se lamentaron por lo sucedido y se agarraban la cabeza mientras los doctores de su club corrían a auxiliarlo.

Mira aquí los videos:

: Gremio player Marlon (28) suffered a tib-fib fracture during the game vs Vitoria! ⛔️



He was quickly taken away by ambulance. Wishing him a speedy recovery…



pic.twitter.com/i0yEEWLwxI — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) March 19, 2026

ALERTA DE CENA FORTE



Veja como foi a gravíssima lesão sofrida pelo lateral Marlon, do Grêmio pic.twitter.com/tCSNJwN029 — HTE Sports (@sportsHTE) March 19, 2026

El Gremio hizo una publicación en X, en donde le mostró el apoyo a su jugador, que estará fuera de las canchas por tiempo desconocido.