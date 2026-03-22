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Fervor y tradición: Las mejores postales de Jesús de la Caída en la Ciudad Colonial

  • Con información de Renato Melgar/Colaborador
22 de marzo de 2026, 15:31
Miles de cucuruchos cargan con fervor al Nazareno de la Caída.&nbsp;(Foto: Renato Melgar/Colaborador)
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Miles de cucuruchos cargan con fervor al Nazareno de la Caída. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Vive el fervor del Quinto Domingo de Cuaresma con nuestra fotogalería de Jesús Nazareno de la Caída. Desde su salida a las 3:00 a. m. en San Bartolomé Becerra hasta su paso por las calles de Antigua Guatemala.

LEE TAMBIÉN: Jesús de la Caída: La imagen que atrae multitudes a La Antigua Guatemala

La consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída empezó su recorrido desde la aldea San Bartolomé Becerra a las 3:00 horas de este quinto domingo de Cuaresma, rumbo a La Antigua Guatemala.

Se estima que más de 10 mil cucuruchos son los encargados de llevar en hombros al Nazareno, en un recorrido que envuelve fe y tradición católica previo a la Semana Santa.

Este cortejo procesional es uno de los más esperados por devotos locales, visitantes e incluso miles de turistas que escogen la ciudad colonial para vivir con fervor la época cuaresmal.

La imagen de Jesús Nazareno de la Caída hará su retorno pasada la medianoche, marcando el cierre de un cortejo de más de 20 horas que une a miles de feligreses en un mismo sentir.

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