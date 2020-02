Galilea Montijo vrs. Andrea Legarreta: en lencería

Cualquiera pensaría que son amigas, pero al parecer no se pueden ni ver cuando la cámara deja de grabar. Entre los medios de espectáculo mexicano las opiniones están divididas, algunos dicen que sí son buenas compañeras y no temen en mostrar su afecto (como en aquella oportunidad que se besaron), otros, en cambio, aseguran que llegaron a punto en el que ya no se soportan.

RECUERDA EL BESO:

Hace una semana, Galilea Montijo compartió una sexy foto en lencería, que causó gran revuelo en redes sociales, sin embargo, los fans de Andrea Legarreta no quisieran que las cosas quedaran así y este lunes subieron su propia instantánea.

View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Jan 4, 2020 at 1:18pm PST

Las dos conductoras de "Hoy" siempre se han caracterizado por sus bellos cuerpos y el gran estilo que tienen para vestir, aunque son muy diferentes entre ellas. Aparte de que con cada foto que suben a su Instagram, causan gran emoción entre sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by andrealegarreta (@andrealegarreta) on Nov 20, 2019 at 8:26pm PST

Por ello, cuando Montijo una instantánea luciendo un sexy conjunto negro, consiguió 54 mil likes y varios comentarios donde la halagaron.

View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Jan 2, 2020 at 4:08pm PST

En tanto, los fans de Legarreta compartieron una foto, que, aunque se ve borrosa, se puede apreciar su envidiable figura.

View this post on Instagram A post shared by andrealegarreta (@andrealegarreta) on Nov 11, 2019 at 10:59am PST

¿Se caen mal?

En el polémico juego de “La silla eléctrica”, terminaron molestándose porque supuestamente una de ellas hizo trampa.

Resulta que en la dinámica, sus compañeros del programa se dividieron para apoyarlas y ver quien era la ganadora, y tras una ronda de preguntas, todo iba muy bien, hasta que Andrea de enojó porque a Galilea le estaban pasando las respuestas.

*Con datos de Radio Fórmula

