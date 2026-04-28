Gobierno condena asesinato del periodista Carlos Humberto Cal Ical

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Organismo Ejecutivo califica el hecho como un ataque a la libertad de expresión y señala que rechaza la violencia política.

El Gobierno expresó su condena por el asesinato del periodista Carlos Humberto Cal Ical, ocurrido en Alta Verapaz y advirtió que este tipo de hechos representan una amenaza directa a la libertad de expresión y al derecho a la información en el país.

"Queremos manifestar la rotunda condena ante el asesinato del señor Carlos Humberto Cal Ical, en Alta Verapaz", señaló la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia Karina García Ruano.

La funcionaria añadió que "cualquier asesinato es deleznable" y en el caso del periodista Cal Ical consideran que "cualquier tipo de violencia política está atentando a la libertad de expresión y al derecho de información de las y los guatemaltecos".

El pronunciamiento surge luego de que se confirmara la muerte del comunicador social, quien contaba con más de 25 años de trayectoria en el ejercicio periodístico.

La secretaría de Comunicación Social de la Presidencia Karina García Ruano condenó la muerte del comunicador. (Foto: SCSP / Soy502)

Cal Ical fue víctima de un ataque armado directo la noche del 26 de abril de 2026, en las cercanías de su vivienda ubicada en San Cristóbal, Alta Verapaz.

De acuerdo con testigos, el comunicador fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Socorristas de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar pero al evaluar a la víctima confirmaron que presentaba al menos cinco impactos de bala en órganos vitales, lo que le provocó la muerte de forma inmediata.

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García Ruano aseguró que las autoridades ya se encuentran trabajando en la investigación del caso y reiteró la existencia de mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos.

"Recordamos a los periodistas que la política para personas defensoras de Derechos Humanos, incluyendo periodistas, está en manos de ustedes desde el año pasado y puede ser activable en sus diferentes formas", indicó la secretaria.

El Gobierno subrayó que estos instrumentos buscan garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, la labor periodística y el acceso a la información pública.