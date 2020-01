Los números reales del pan francés que compraba Jimmy Morales

El presidente, Alejandro Giammattei, habló sobre el costoso precio al que se compraban los insumos de alimentos durante anteriores gobiernos. El mandatario asegura que en Casa Presidencial pagaban Q16 por una fila de pan francés.

"¿Cuánto pagan ustedes por una fila de pan?", cuestionó el presidente. "Q2 quetzales, verdad. Pues en Casa Presidencial nos encontramos que se paga Q16 por cada fila de pan", aseguró.

Sin embargo, según registros públicos en el portal de Guatecompras los precios a los que compraba la secretaría oscilan entre 2.40 y 3 quetzales por una fila de seis panes.

Giammattei indicó que el dato se lo proporcionó Héctor Francisco Castillo, actual jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad Privada de la Presidencia (SAAS). Soy502 solicitó a Castillo las facturas o contratos que prueben el pago de una fila de pan por ese precio. Pero todavía no ha brindado respuesta.

La SAAS ha sido usada para comprar los lujos del presidente de turno. El año pasado, esta secretaría gastó Q14.2 millones (Q14,243,344) solo en comprar alimentos.

Durante los cuatro años del expresidente Jimmy Morales, el gasto en alimentación fue de Q48.7 millones (Q48,755,888).

Según una publicación de Nuestro Diario, en 2017 esta secretaría gastó 307 mil quetzales en lujos: licor, lentes, libros, ropa y otros gastos que Morales debió asumir con su propio salario, pero fueron cancelados con recursos públicos.

Marielos Chang, politóloga y cofundadora de Red Ciudadana -una organización sin fines de lucro que promueve la participación ciudadana, colaboración y transparencia-, cree que no se debe desmantelar la SAAS, sino mejorar los controles de fiscalización para evitar lujos y gastos injustificables.

"La SAAS no cubre los gastos del presidente, también se paga la comida de funcionarios invitados a almuerzo que no están presupuestados. Lo que no debería pasar es que dedique el dinero a lujos o regalos", opina Chang.

Emilio Ruíz, investigador sociopolítico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), indica que es preocupante los altos costos que representa la SAAS y espera que Giammattei cumpla con su promesa de cerrar esta secretaría.

Empresa favorecida

La panadería Pangeli de Glenda Rosibel Veliz Caal de Portillo ha recibido Q5.3 millones (Q5,378,989) del Estado desde 2013.

La compañía ha sido proveedora de varias dependencias públicas como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Ministerio de Salud y algunas secretarías.

La SAAS ha comprado a esta empresa en cuatro ocasiones durante el gobierno de Jimmy Morales por un monto total de un millón (Q1,076,998)

Julio César Portillo, el representante legal de Panadería Pangeli, dice que se trata de una confusión y que los procesos de contratación con el Estado han sido transparentes.

Diferencia de precios

El año pasado, la SAAS le compró pan francés a la empresa de Veliz Caal con diferencia de 10 centavos. Las dos compras se registraron solo con un mes de diferencia.

En abril, la secretaría pagó Q0.50 por un pan francés y una fila de seis panes representó un gasto de 3 quetzales. Mientas que en mayo, el precio fue de Q0.40 y 2.40 por una fila.

El representante legal de la panadería indica que los precios tienen ligeras variaciones para competir con las ofertas presentadas por otras empresas y recalca que nunca vendieron a Q16 una fila de pan.

Además de pan francés, la SAAS compraba panes "gourmet" como pan de agua, chapata, baguette, muffin para satisfacer el gusto del presidente Jimmy Morales.

Giammattei cree que esto es sospechoso e indicó que ya pidieron a la Contraloría General de Cuentas (CGC) que realice una auditoría.

