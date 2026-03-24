Guatemala participará en maniobras con el portaaviones Nimitz

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El portaaviones de la clase Nimitz se desplegará en el área del Comando Sur como parte de la misión Mares del Sur 2026.

El portaaviones de la clase Nimitz se desplegará en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos como parte del despliegue Mares del Sur 2026 de dichas Fuerzas Navales.

El Nimitz y el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, tienen previsto realizar ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas, incluidas Guatemala, mientras navegan en el continente sudamericano.

Mares del Sur 2026 incluirá intercambios de expertos y brindará la oportunidad a distinguidos visitantes de las naciones aliadas de observar de cerca las operaciones de los portaaviones.

Se han planificado encuentros con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, con visitas a puertos previstos en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

¡Cooperación naval en acción! Como parte de los ejercicios de la gira #SouthernSeas2026, el portaaviones USS Nimitz y el buque USS Gridley realizarán ejercicios marítimos con socios de Centroamérica y Sudamérica, incluida Guatemala. Este ejercicio de cooperación fortalece… pic.twitter.com/PombLII3hb — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) March 23, 2026

"El despliegue Mares del Sur 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestras naciones socias en todo el dominio marítimo", señaló el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EE. UU.

Agregó que despliegues como este "demuestran nuestro compromiso inquebrantable para garantizar un hemisferio occidental seguro y estable".

"Esta misión es un ejemplo brillante de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, generar confianza y trabajar juntos para contrarrestar las amenazas comunes", afirmó Sardiello.

Mientras que el contralmirante Cassidy Norman, comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 11, afirmó que esperan "continuar el legado de trabajo en equipo de Nimitz al interactuar y entrenar junto a nuestros socios regionales".

Mares del Sur 2026 marca la undécima edición del ejercicio en la región desde 2007. Al igual que los despliegues anteriores, fomentará la buena voluntad, fortalecerá las alianzas marítimas, contrarrestará las amenazas y fortalecerá nuestro equipo.

Según el comunicado "los portaaviones de la clase Nimitz son la cúspide de la proyección móvil del poder aéreo naval y la presencia operativa avanzada".

El documento agrega que "ningún otro sistema de armas posee la capacidad de respuesta, la resistencia, la potencia multidimensional, el conocimiento inherente del espacio de batalla ni las capacidades de mando y control de un grupo de ataque de portaaviones y su ala aérea embarcado".