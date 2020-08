View this post on Instagram

Este es mi "DECLARACIÓN DE SALUD" extra que me solicitaron por ser extranjera al ingresar via aerea a Haikou. . La información que tuve que ingresar fue: 1. Nombre 2. Número de pasaporte 3. Número de teléfono 4. Fecha en que tomé el vuelo 5. Ciudad de procedencia 6. Número de vuelo 7. Direccion exacta en donde voy a hospedarme 8. Tengo o no registro (reciente) de ingreso desde el extranjero o visita a Wulumuqi (la capital de la provincia de Xinjiang, el lugar escenario del último rebrote de Covid-19). 9. Firma y número de pasaporte . . . Estas son algunas de las medidas de prevención y control de Covid-19 en China.