La cineasta guatemalteca Mónica Walter Palmieri es parte de la producción de la tercera temporada de la popular serie "New Amsterdam", de la cadena NBC, que actualmente puede disfrutarse por Netflix.

Soy502 conversó con la realizadora para que contara su experiencia dentro del set de esta serie que está de moda en todo el mundo:

"Me integré a New Amsterdam a partir de la tercera temporada como Covid manager. He trabajado anteriormente con la Covid Supervisor (supervisora de Covid) como mi segunda asistente de dirección en otros proyectos, ahora fue contratada y me dijo si quería trabajar con ella", contó, agregando que lleva un mes y medio integrada.

Mónica Walter en una de las producciones. (Foto: Mónica Walter)

La responsabilidad de la guatemalteca es velar que en el set se sigan los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de coronavirus entre el equipo de trabajo. Cada cierto tiempo el equipo se hace pruebas, para asegurarse que todos estén bien. También es responsable de crear la logística, en las locaciones nuevas, para implementar los lineamientos de seguridad y que la estadía en el lugar no sea un riesgo para los involucrados, además de asegurarse de que todos usen mascarilla y cumplan con el distanciamiento social e higiene.

Walter afirma que esta ha sido una experiencia muy enriquecedora, que se suma a sus trabajos como realizadora, esta vez, en un campo muy necesario para cuidar la salud del equipo.

Mónica Walter Palmieri hizo una carrera en Nueva York. (Foto: Mónica Walter)

"Ha sido una experiencia de mucho aprendizaje pues he tenido que familiarizarme con los protocolos de la cadena NBC, que tiene normas muy puntuales y estandarizadas en todas sus series y en los estudios de grabación donde se realizan, tanto en Los Ángeles, como en Nueva York, Canadá y Chicago. Nos entrenan constantemente y tenemos reuniones con las cabezas de NBC, para mantenernos al tanto de las restricciones y requerimientos que demandan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, tanto estatales como federales, todo cambia constantemente y nos informan al respecto, es muchísima información nueva la que estoy aprendiendo continuamente", expresó.

Mónica afirmó su felicidad al ser parte del proyecto:

"Trabajar en una serie que es bastante fuerte, grande y parte de una cadena tan importante, sobre todo, de las más populares en el mundo, es muy emocionante. NBC la cuida mucho, tiene mucho apoyo y un gran presupuesto, ha sido una gran experiencia poder aprender, conocer y manejarme a este nivel con este crew".

Mónica también aseguró que lo mejor ha sido su relación con las más de 100 personas que forman parte de la producción:

"Imagínate: Llevan trabajando 3 años juntos, ya son una familia, se conocen muy bien y hay muchos lazos de amistad. Llegar como alguien nuevo no es fácil, sobre todo por tener un rol tan complicado, pues tu trabajo es recordarles que cumplan con las normas de seguridad, obviamente eso cansa, la gente está cansada de seguir los protocolos y que alguien se lo recuerde todo el tiempo, puede ser un poco abrumador, sin embargo, me han acogido como parte de ellos, la mayoría sabe quien soy, desde el principio me abrieron las puertas, eso me impresionó, ante todo porque que no habemos muchas mujeres latinas en el equipo".

Mónica Walter tiene un gran química con sus compañeros. (Foto: Mónica Walter Palmieri)

Por el momento Walter Palmieri estará por un mes más, hasta el final del rodaje de temporada, pero se emocionó al contar cómo llegó hasta donde está:

"Este es un trabajo que me ha tomado casi 15 años de vivir en Nueva York. Llevo 10 años como asistente de dirección y tener la oportunidad de seguir moviéndome en el medio y crear estas conexiones ha sido lo que me ha llevado estar hoy a estar en esta serie. No fue de la noche a la mañana, me tomó mucho esfuerzo, mucho trabajo, como mujer, como latina y como inmigrante no es común. Me ha tocado hacer brecha, regularmente, cuando estoy en un set y somos 16 o 20 personas yo soy la única mujer, los demás son hombres anglosajones y yo como única latina. Esto ha tomado tiempo, sí se puede, hay momentos donde te dicen "no", por ser tan joven o por ser mujer, pero hay que seguir, así como hay personas que me han discriminado, también he tenido mentores y gente que ha creído en mi y me ha dado espacio, gracias a eso he logrado mis sueños".

Mónica Walter, ha sido la única latina dentro de los set de las producciones donde ha trabajado. (Foto; Mónica Walter)

La cineasta, actriz y productora, Mónica Walter Palmieri es originaria Guatemala, migró a Estados Unidos para abrirse paso en el cine mundial.

Fue parte de producciones guatemaltecas como "VIP la otra casa" y "Cápsulas". Estudió en "The Laboratory Theater Company" en Nueva York, produjo cortometrajes y se introdujo en la dirección, también ha hecho videos musicales, "Small Talk" es uno de sus cortos.