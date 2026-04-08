Joven guatemalteco es hallado sin vida en EE. UU. y familiares piden investigación

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El cuerpo del guatemalteco fue localizado en cercanías de su vivienda y sus familiares piden que se esclarezca el caso para que se haga justicia.

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Familiares de Isaías Ariel Morán García, de 22 años, originario de Moyuta, Jutiapa, están exigiendo respuestas y justicia a las autoridades, luego de que el cuerpo del connacional apareciera sin vida cerca de su hogar en Redwood City, California.

El hallazgo se produjo alrededor de las 6 de la mañana del domingo 5 de abril, en la cuadra 500 de la calle Halsey. Según la versión policial, se habría tratado de un caso de atropello y fuga, pero no se han revelado más detalles por tratarse de un caso en curso.

Isaías Ariel Morán García, falleció cerca de su casa en California. (Foto: Telemundo)

Sin embargo, los parientes y vecinos del compatriota no descartan que haya habido otros factores involucrados, pues hay detalles que no les convencen. Por ejemplo, José Guadalupe Cruz, un residente local, señaló que el golpe recibido por la víctima no parecía haber sido causado por un automóvil.

La familia ha pedido que las autoridades revisen las cámaras de seguridad en la zona para obtener más información y esclarecer el caso. "Por favor, pedimos a la autoridad que haga justicia y que investigue a muchas personas", declaró Abraham Morán, primo de Isaías.

Familiares piden que se investigue el caso para dar con los responsables. (Foto: Telemundo)

Una buena persona

Según sus seres queridos, Isaías había llegado a Estados Unidos hace un año con el objetivo de mejorar su situación y ayudar a su familia en Guatemala.

"Un día le dijo a su papá y a su mamá que venía a luchar por ellos (...) Él era una buena persona que no se metía con nadie", expresó Abraham, quien lamentó lo ocurrido.

La familia ahora planea repatriar el cuerpo del compatriota a Moyuta, por lo que ya ha solicitado la ayuda del Consulado de Guatemala en San Francisco. Mientras tanto, siguen buscando respuestas y piden a las autoridades que no dejen el caso en la impunidad.

Los familiares del guatemalteco planean repatriar sus restos a su natal Moyuta, Jutiapa. (Foto: Telemundo)

*Con información de Telemundo