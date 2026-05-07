Retienen y entregan a supuesto ladrón a agentes de la PNC

l hombre fue resguardado y posteriormente entregado a la PNC al acusarlo de querer robarse un vehículo.
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Un hombre terminó capturado luego que un grupo de personas lo retuvieran y denunciaran por aparentemente querer robar un vehículo tipo camioneta en la zona 18 capitalina.
El hecho se registró en la colonia San Antonio, donde policías de la comisaría 12, aprehendieron a Cristian N, de 41 años, quien con anterioridad ya había sido capturado.
Tras su captura fue trasladado a Torre de Tribunales, donde quedó a la espera de esclarecer su situación penal con las autoridades correspondientes.
Tenía antecedentes
Según el reporte policial, el ahora detenido tiene antecedentes por varios delitos en los que se incluyen: depósito ilegal de armas de fuego, tenencia, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, fabricación ilegal de armas de fuego y plagio o secuestro.