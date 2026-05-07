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Retienen y entregan a supuesto ladrón a agentes de la PNC

  • Por Reychel Méndez
07 de mayo de 2026, 10:53
El hombre fue trasladado a Torre de Tribunales para enfrentar a la ley.&nbsp; (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El hombre fue trasladado a Torre de Tribunales para enfrentar a la ley.  (Foto ilustrativa: Shutterstock)

l hombre fue resguardado y  posteriormente entregado a la PNC al acusarlo de querer robarse un vehículo.

OTRAS NOTICIAS: Complicaciones en el tránsito en la calzada San Juan por retén de la PNC

Un hombre terminó capturado luego que un grupo de personas lo retuvieran y denunciaran por aparentemente querer robar un vehículo tipo camioneta en la zona 18 capitalina. 

El hecho se registró en la colonia San Antonio, donde policías de la comisaría 12, aprehendieron a Cristian N, de 41 años, quien con anterioridad ya había sido capturado.

Tras su captura fue trasladado a Torre de Tribunales, donde quedó a la espera de esclarecer su situación penal con las autoridades correspondientes.

El hombre contaba con varios antecedentes. (Foto: PNC)
El hombre contaba con varios antecedentes. (Foto: PNC)

Tenía antecedentes

Según el reporte policial, el ahora detenido tiene antecedentes por varios delitos en los que se incluyen: depósito ilegal de armas de fuego, tenencia, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, fabricación ilegal de armas de fuego y plagio o secuestro.

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