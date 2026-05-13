Karin Herrera concluye visita oficial a Panamá y continúa gira en Washington

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La vicemandataria continuará con su viaje oficial en Estados Unidos donde desarrollará una serie de reuniones con representantes de organismos internacionales.

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La vicepresidenta Karin Herrera, concluyó su visita oficial a Panamá, donde participó como invitada especial en el 12 Congreso Mundial de Zonas Francas, un foro internacional que reunió a líderes y representantes de distintos países para analizar los desafíos y oportunidades económicas internacionales.

La participación de la vicemandataria se desarrolló en el marco del Gabinete Específico de Desarrollo Económico (Gabeco), según informó la Vicepresidencia de la República mediante un comunicado oficial.

Durante la jornada del 12 de mayo, Herrera intervino como panelista en la Conferencia Ministerial Global, espacio en el que presentó la estrategia de Guatemala para fortalecer el ecosistema de zonas francas y zonas especiales de desarrollo económico.

La propuesta, según la Vicepresidencia, se centra en logística, innovación, infraestructura industrial sostenible y generación de empleo formal.

La vicemandataria se trasladará a Washington D.C., donde abordará estrategias contra la trata de personas ante la OEA. (Foto: Vicepresidencia de la República / Soy502)

En el encuentro internacional, la vicepresidenta también sostuvo acercamientos con presidentes y directores de zonas francas de Asia, Europa y América Latina.

El objetivo fue de conocer experiencias relacionadas con atracción de inversión, innovación, generación de empleo y formación de talento humano.

De acuerdo con la información oficial, Herrera aprovechó la visita para identificar modelos internacionales orientados al desarrollo económico y tecnológico que podrían ser implementados en Guatemala.

Entre ellos destacó el modelo impulsado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, enfocado en programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas dirigidos a jóvenes.

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Asimismo, se informó sobre el interés en conocer la experiencia de la Autoridad Internacional de Zonas Francas, la cual desarrolla proyectos vinculados con servicios, tecnología, logística e innovación mediante procesos ágiles para la atracción de inversión extranjera.

La Vicepresidencia aseguró que la participación de Herrera en Panamá forma parte de la agenda internacional del Gobierno enfocada en promover inversión, empleo y desarrollo económico para Guatemala.

Luego de finalizar su visita oficial en Panamá, la vicepresidenta se trasladará a Washington D.C., Estados Unidos, para continuar su gira internacional, la cual concluirá el próximo 15 de mayo.

Herrera encabezará la participación de Guatemala en la Octava Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, organizada en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En su gira oficial por Estados Unidos, Herrera busca fortalecer la inversión extranjera y coordinar esfuerzos internacionales. (Foto: Vicepresidencia de la República / Soy502)

La delegación guatemalteca también estará integrada por la secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas Danissa Ramírez.

En ese espacio, Guatemala presentará avances y propuestas regionales para prevenir la trata de personas, fortalecer la atención a víctimas y mejorar la coordinación internacional.

Como parte de la agenda en Washington, la vicepresidenta sostendrá reuniones de alto nivel con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin; la secretaria general adjunta, Laura Gil, y, la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, Alejandra Mora.

De acuerdo con la Vicepresidencia, en esos encuentros se abordarán acciones conjuntas para prevenir delitos relacionados con violencia sexual, explotación y trata de personas, así como mecanismos de atención para víctimas, especialmente niñez, mujeres y poblaciones en situación de vulnerabilidad.