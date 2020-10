La historia de Edgar Ic, el hombre que murió a manos de la PNC

La noticia de la muerte de Edgar Ic a manos de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) trascendió, pues el hecho ocurrió la madrugada del 17 de junio durante el toque de queda.

Ic, un comerciante, esposo y padre de dos niños a quienes dejó en la orfandad, murió con la hoja de permiso que le autorizaba transitar en su mano. El hecho ocurrió en la 15 avenida y 11 de la zona 6, el agente responsable enfrenta un proceso penal por su muerte.

Según la versión de la PNC, dos agentes le hicieron el alto y desobedeció la señal, por lo que iniciaron una persecución y al momento de detenerlo hubo un forcejeo en el que se activó el arma del agente contra el piloto.

Soy502 habló con Luis Fernando Ic, hermano de la víctima, quien narra el dolor y la tristeza que ha provocado la muerte de su familiar, así como la poca colaboración de los agentes para pedir ayuda a los cuerpos de socorro y cómo trataron, según el entrevistado, de manchar la escena del crimen para que el agente Werren López Alvarado, no fuera presentado ante los Tribunales de justicia.

¿Quién era Edgar Ic?

Se puede hablar de él en varios aspectos de la vida. Como hermano, como hijo, como padre y como amigo... Mi hermano fue una persona proba, emprendedora y honesta que sólo buscaba el bien común y sobre todo, el bienestar de su familia. Era muy alegre y jovial.

Como hijo, fue el menor de cinco hermanos. Hoy mi madre habla de él como el más cariñoso, el más atento y como el que más se preocupaba de ella. No era el único, pero todos los días la llamaba. Es un hijo que se le extraña. "Dejó una madre con un gran dolor. Sólo le pedimos a Dios que podamos sanarlo", relata el hermano de la víctima.

Como padre era dedicado. Todo lo que hacía era en favor de sus hijos y de su esposa. En el poco tiempo que le quedaba por el trabajo, era muy cariñoso. Sus hijos lo extrañan mucho.

Edgar Ic es recordado por su familia como un hombre jovial y divertido. (Foto: Cortesía)

Como hermano, "tuve la bendición de que Dios me lo dio. Es algo que a veces no entiendo. Cómo pasaron las cosas, no tuvieron que haber sido así. Dios me dio un hermano que se le extraña", comenta Luis Fernando.

A la fecha, sus amistades siguen pendientes de lo que sucede en torno a su familia. Era respetuoso y no buscaba problemas.

¿Cuál era el sueño más grande de su hermano?

Sus dos hijos y su esposa eran su pilar, ellos representaban la culminación de su mayor logro, crea una familia.

¿En qué trabajaba al momento del incidente?

Trabajaba para una empresa familiar, era el encargado de las relaciones públicas con lo clientes, el enlace entre la empresa y las personas a las que se les daba el servicio,

Cuando ocurrió el incidente, él distribuía productos básicos, su horario laboral iniciaba desde la madrugada y finalizaba a medianoche. Incluso, distribuía alimentos a las mismas entidades del Estado como el Ejército y algunos hospiales.

Circula un video en el que se observa el momento en que su hermano pierde la vida, producto de un disparo de un agente de la PNC ¿Qué información tienen del incidente?

Ic relata que ha seguido de cerca el proceso, aunque su familia está consciente que solo la víctima sabe lo que ocurrió. Había un retén en el área, pero no cumplía con los protocolos que establece la ley.

Según los protocolos (un retén) debe de haber un mando y un aviso 50 metros antes para que usted sepa que lo pueden detener, (pero ese día) eran sólo dos policías y una patrulla. Pueda ser que él estaba hablando por teléfono, era un espacio abierto. Nunca se ve una persecución como lo hicieron ver en el parte policial.

⚠️Imágenes donde se observa la presunta responsabilidad de la @PNCdeGuatemala en la muerte Edgar René Ic Pérez, el 17 de Junio de este año.



Ic Pérez, regresaba a su casa esa tarde. En ese momento había toque de queda. Murió con el documento que respaldaba su trabajo. ⚠️ pic.twitter.com/CiXsebc5AK — Michelle Mendoza (@mmendoza_GT) September 28, 2020

De acuerdo con el video que circula, no hubo una persecución, a él le atraviesan la patrulla, lo que podría haberlo puesto nervioso. ¿Quién no se sentiría intimidado si lo apuntaran con arma? Además, ingresan al vehículo vulnerando la propiedad privada y toman las llaves. Se ve la violencia con que abren la puerta. Mi hermano no opone resistencia y lo sacan del vehículo; es lo que se observa, nunca hay un forcejeo.

¿Cómo se entera la familia de lo sucedido a su hermano?

Mi cuñado iba custodiando a mi hermano, porque iban para su casa con uno de los camiones para ir a dejarlo. Edgar se adelanta unas tres cuadras, fue en cuestión de minutos, de segundos. Mi cuñado pasa, ve el vehículo y al reconocerlo paró y bajó a ver qué ocurría.

Él pedía explicaciones, más bien lo que hicieron fue intimidarlo y decirle que se retirara o lo consignaban.

La reacción, según la versión de mi cuñado, es que él aún estaba con vida. Nunca se prestó la atención. Lo primero que hicieron fue resguardar la escena.

¿Pero sí llamaron a los bomberos?

Los llamaron, pero no fue mi cuñado. Él comenzó a llamar a la familia. En un momento llegaron un montón de policías. El abuso de autoridad se vio en todo momento.

Personeros del (Ministerio) de Gobernación ingresaron a la escena del crimen. Llegó una persona diciendo que era asesora del Ministerio de Gobernación, entró y vulneró la cinta amarilla. Hubo una violación tratando de impedir la captura del agente que realizó el hecho.

¿Cuántos disparos tenía su hermano?

Uno en la cabeza. Él murió desangrado.

Hay una grabación que es larga, donde se ve varios aspectos vulnerados. Llegaron fuerzas antimotines, fuerzas de choque en donde eso se ve solo en circunstancias extremas.

Mi familia, mi madre, pidiendo explicaciones y lo que recibieron fue agresiones de las fuerzas de seguridad. Como le repito llegaron carros de Gobernación en donde lo que pretendían era que no se presentara a la Torre de Tribunales,, sino que prácticamente (querían) cambiar la versión ante el Ministerio Público.

¿Eso se los pidieron a ustedes directamente?

Eso se escuchó entre varias personas.

¿Y qué pretendían?

Que no se capturara a la persona. Hubo varios aspectos de agresión. Una fuerza de seguridad extrema..., allí lo que querían era resguardar a su elemento. Cuando lo primero que debieron haber hecho era presentarlo a la Torre de Tribunales, cosa que no se hizo, hasta por último. Hasta que el MP les dijo que tenían que proceder conforme la ley y era presentarlo a un juez competente.

¿Tienen idea de cuánto tiempo estuvo él con vida?

No se observa porque los signos eran muy bajos. Cuánto tiempo, lo ignoro.

La muerte de Ic dejó un gran vacío. Se perdió la confianza en los cuerpos de seguridad, mientras que los hijos perdieron a un hombre amoroso y al sustento de la familia, lo que ha obligado a la madre de los niños a buscar un empleo, ya que ella se dedicaba al cuidado del hogar.

"Nadie entiende la muerte del justo. Nadie entiende por qué él. Era una persona joven, con un futuro, aspiraciones y deseos de ver a sus hijos salir de una universidad. Se fracturaron muchas cosas", lamentó Luis Fernando.