El hombre que fue sorprendido cuando intentaba robar en locales de zona 1

Pretendía robar la mercadería de los comercios.
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de Cristóbal "N", de 20 años, quien desde horas de la madrugada del 22 de marzo, intentaba sustraer mercancías de comercios de la 8a. calle y 6a. avenida, de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Con el uso de una herramienta abría forzado los candados de seguridad de locales para ingresar y robar. Sin embargo, agentes de la PNC frustraron el plan capturándolo.
El sospechoso quedó a disposición de las autoridades para solventar su situación.