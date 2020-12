Hombre se sube al ala de un avión previo a despegar (video)

Un hombre fue detenido luego de ser sorprendido mientras caminaba sobre el ala de un avión de Alaska Airlines que estaba a punto de despegar, en el aeropuerto de Las Vegas, Estados Unidos.

El pasado sábado, en el vuelo 1367 que iba desde Las Vegas hasta la ciudad de Portland, el piloto notó que una persona se acercaba y lo notificó a la torre de control.

El hombre tuvo tiempo de subirse a la aeronave y pasearse tranquilamente.

Uno de los pasajeros grabó el momento en el que la persona caminaba sobre el ala del avión, tras lo cual se sentó y se quitó los calcetines y zapatos para trepar por la aleta del Boeing 737.

Finalmente, llegaron las autoridades y el hombre, por intentar bajarse de la aleta, se soltó y cayó estrepitosamente al suelo.

MIRA EL VIDEO:

@AlaskaAir crew has been exceptional as The Original Wingman graces us with his presence. #StayHot2020 pic.twitter.com/79PHcHhJ0q — Brooke Knight (@SkipperBK13) December 12, 2020

Luego de este extraño incidente lograron detener al sujeto, según afirmó a CNN el portavoz del aeropuerto, Joe Rajchel.

Las autoridades y servicios del aeropuerto decidieron hacer una inspección del avión y el vuelto tuvo un retraso de 4 horas.