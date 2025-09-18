Conoce lo que indica el horóscopo para este jueves 18 de septiembre

-

Acá te indicamos lo que te depara según tu horóscopo.

Los nacidos bajo el signo de Virgo se caracterizan por su atención al detalle y su dedicación al trabajo. Aprende a valorar tus esfuerzos y reconoce que los pequeños logros son el equilibrio entre tus aspiraciones y tu bienestar. Tu constancia te llevará lejos.

Aries

21 de marzo – 20 de abril

El universo te recompensa, habrá viajes, oportunidades de crecimiento personal o espiritual, proyectos de negocios y el comienzo de algo nuevo en tu vida. Una dieta a conciencia te puede acarrear sobrepeso, recuerda combinarla con rutinas diarias de ejercicios.

Números de suerte: 4, 30 y 11.

Tauro

21 de abril – 20 de mayo

Hay pinceladas de energías tranquilas y reparadoras, para equilibrar tus miedos, emociones, ira y resentimientos, utilízalas lo mejor posible, no las malgastes en pequeñeces. Ten listo el escudo de la fe, porque se viene una prueba y dependerás de ella.

Números de suerte: 16, 44 y 26.

Géminis

21 de mayo – 20 de junio

Busca y encuentra tu equilibrio emocional en miedos, sentimientos hacia lo económico, hacia lo relacionado con tu casa, imagen y necesidades de amor. Es momento de retomar tus planes de estudio, el llegar a finalizarlos te abrirá muchas puertas.

Números de suerte: 32, 13 y 41.

Cáncer

21 de junio – 22 de julio

Cuida tu relación de pareja, pues las presiones y las tensiones te hacen explotar como olla de presión, recuerda no llevar estas situaciones a tu hogar. Utiliza tu intuición lo mejor que puedas, te dará muchas soluciones.

Números de suerte: 21, 38 y 10.

Leo

23 de julio – 22 de agosto

Usa todo tu ingenio, inspiración e imaginación en el arte, esta área de tu vida se encuentra con muchas energías favorables y debes aprovechar toda tu creatividad. Hay una excelente energía de Neptuno que debes de aprovechar para arreglos personales.

Números de suerte: 22, 5 y 45

Virgo

23 de agosto – 23 de septiembre

Quizá te sientas bajo una situación de mucho control que te presiona y te estresa, pudiera ser el mismo trabajo o la relación con una persona mayor, debes identificarla para solucionarla lo antes posible. Reír es bueno, esto te da una nueva energía.

Números de suerte: 25, 7 y 32.

Libra

24 de septiembre – 22 de octubre

Aprovecha las buenas vibras y enfócate en tus pendientes, pues las vas a necesitar tiempo en el futuro próximo para alcanzar a hacer todos tus planes realidad. Para no caer en el pesimismo, es necesario tomar distancias con toda persona negativa de tus alrededores.

Números de suerte: 9, 20 y 15.

Escorpión

23 de octubre – 22 de noviembre

La vida continúa enseñándote sabiduría a través de la paciencia, constancia, diplomacia, prudencia, responsabilidad, trabajo y tenacidad, no desistas de todo esto. Se vienen tiempos de muchos beneficios económicos, para salir de deudas y el ahorro.

Números de suerte: 12, 5 y 9.

Sagitario

23 de noviembre – 21 de diciembre

Estás en una etapa de tu vida que abarca una lucha constante y una carrera contra el tiempo por diversas cosas, como toma de decisiones o el comienzo de algo nuevo. Espera y confía en el creador, te dará la clave para solucionar todos tus problemas, ten más fe.

Números de suerte: 6, 18 y 24.

Capricornio

22 de diciembre – 19 de enero

No permitas que algunas personas te mantengan bajo estrés para tomar decisiones en la diversificación de negocios, no dejes que te ganan las batallas. Pon atención a tus sueños y premoniciones, tienen la capacidad de llevarte a un gran horizonte de esperanza.

Números de suerte: 2, 17 y 33.

Acuario

20 de enero – 18 de febrero

Algo por lo que siempre luchas es por el respeto hacia tu privacidad, tu independencia y tus rarezas, no está malo hacerlo, pero a veces es bueno ceder un poco. No importa dar un paso a la vez, o ir despacio, lo importante es que vas por buen camino.

Números de suerte: 15, 23 y 41.

Piscis

19 de febrero – 20 de marzo

Pronto se vendrá una semana en la que tienes que movilizarte para tener buenas estrategias y planeaciones administrativas, para no caer en retrasos o falta de entrega de trabajo. Deberás organizarte y propiciar diálogos con tus superiores para mejorar la relación.

Números de suerte: 8, 25 y 31.