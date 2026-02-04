Humberto Panjoj lleva el nombre de Petén al arbitraje internacional

-

El árbitro asistente Humberto Panjoj continúa destacando en competencias internacionales, demostrando que con disciplina y preparación es posible representar a Guatemala en escenarios futbolísticos de alto nivel y aspirar a eventos como el Mundial 2026.

Humberto Panjoj, de 38 años y originario de San Benito, Petén, continúa poniendo en alto el nombre de Guatemala al consolidarse como árbitro asistente internacional FIFA gracias a su destacada participación en competencias de alto nivel del futbol internacional.

El juez de línea petenero ha sido parte de eventos de gran relevancia en el ámbito futbolístico, entre ellos la final de la Nations League de la Concacaf, la final de la Copa Oro, el Torneo de la Copa Árabe y la final de la Liga Nacional 2025.

El petenero trabaja diariamente para mantener una condición física apta. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Panjoj ha construido su carrera paso a paso, combinando talento, preparación y constancia. Como parte de su exigente rutina, entrena de forma constante en el Complejo Deportivo Maya, ubicado en Santa Elena, Ciudad Flores, donde trabaja aspectos clave como resistencia física, velocidad, coordinación y concentración, elementos indispensables para cumplir con los estrictos parámetros establecidos por la FIFA.

"Cada día me esfuerzo al máximo para mantener la condición física que este nivel exige. Mi objetivo es seguir preparándome y dar lo mejor en cada partido, con la esperanza de ser seleccionado como uno de los árbitros asistentes durante el Mundial de 2026", expresó.

Ha participado en finales de alto nivel en torneos de la Concacaf. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

El colegiado petenero envió además un mensaje de motivación a los jóvenes guatemaltecos, a quienes instó a luchar por sus sueños, no rendirse ante las dificultades y creer que, con sacrificio y perseverancia, es posible alcanzar metas que parecen lejanas.

Camino para convertirse en árbitro FIFA

El proceso para convertirse en árbitro de la mayor entidad futbolística en el mundo es exigente y requiere una formación integral.

Los interesados deben comenzar su preparación en las escuelas arbitrales avaladas por la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut), donde reciben capacitación teórica y práctica sobre el reglamento, toma de decisiones, condición física y ética profesional.

Los interesados en dedicarse al arbitraje deben realizar trabajos físicos intensos. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Posteriormente, los árbitros deben superar evaluaciones físicas y técnicas constantes, así como acumular experiencia en ligas departamentales, torneos nacionales y competencias profesionales. Aquellos con mejor desempeño pueden ser propuestos por la Comisión de Arbitraje de la Fedefut para integrar el listado internacional de la FIFA.

Para lograrlo, es indispensable cumplir con requisitos como edad reglamentaria, óptima condición física, dominio del reglamento, evaluaciones permanentes y una trayectoria disciplinada y destacada en competencias oficiales.

Debido a su disciplina, Panjoj se ha consolidado como un referente del arbitraje nacional. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

El caso de Humberto Panjoj se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y dedicación para el arbitraje guatemalteco, demostrando que desde Petén es posible llegar a los escenarios más importantes del futbol mundial.