Jorge Vega, ejemplo de esfuerzo, disciplina y éxito en la gimnasia artística

La historia de Jorge Vega refleja disciplina y constancia, cualidades que lo llevaron a conquistar medallas panamericanas y a competir a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los referentes de la gimnasia artística guatemalteca.

Cuando salió de paseo junto a sus hermanos y varios amigos, a ver qué se podía hacer en Antigua Guatemala, Jorge Vega no se imaginó que pocos años después recorrería buena parte del mundo.

Durante su paseo por la Ciudad Colonial observaron a varios niños que entrenaban en un gimnasio, y al comienzo pensaron que practicaban hip hop.

Una postal habitual en la carrera de Jorge Vega, lucir medallas de oro. En la imagen, luego de consagrarse con el oro en Barranquilla 2018. (Foto: Archivo)

Entraron a preguntar si los aceptaban, y en ese momento se enteraron de que las instalaciones pertenecían a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Su constancia y aplicación le permitieron resaltar ante los ojos del entrenador Andrés Sicán, quien lo orientó durante su primera etapa deportiva.

Años después, los pasaportes de Jorge Vega acumularon sellos de entradas y salidas a países como Australia, Bulgaria, Hungría, Azerbaiyán, Colombia, Perú y Francia, donde obtuvo preseas de oro, plata y bronce que han marcado su trayectoria como gimnasta.

Comienzos

Nacido el 15 de julio de 1995, Jorge Vega procede de una familia humilde, donde es el tercero de seis hermanos.

A pesar de los retos económicos y momentos en los que consideró retirarse por falta de resultados iniciales, su persistencia lo llevó en 2005 a mudarse al albergue de la federación en Ciudad de Guatemala para entrenar a mayor nivel y exigencia.

Salto al potro es una de las especialidades de Vega, además de suelo. (Foto: Archivo)

Los frutos empezaron a cosecharse a partir de 2015, cuando obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto, logro que repitió cuatro años después en Lima.

Diez años después, tras un período de ausencia, Vega reafirmó su categoría el año pasado durante el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística celebrado en Panamá, donde consiguió la plata en suelo y el bronce en salto.

Sus méritos lo llevaron a que fuera nombrado "Gimnasta de Clase Mundial" por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), galardón que reafirma el legado dejado en el deporte nacional.

La bandera de Guatemala ondeó en Melbourne, Australia, luego del segundo lugar de Vega en la Copa del Mundo. En la imagen, junto a Mario Picón (juez de gimnasia guatemalteco) y Rodman Murga (entrenador). (Foto: Archivo)

Propósitos

Más allá de la competencia, Vega ha sido abanderado nacional en múltiples ocasiones. En su faceta personal y empresarial, lanzó su propia marca de café en 2020 y fundó el club de gimnasia "Gymnastica" en 2021 junto a su pareja. En su honor, un polideportivo y una calle en su natal Jocotenango llevan su nombre.

Años atrás, en entrevista con el Comité Olímpico Guatemalteco, manifestó su disposición de ser entrenador cuando deje la actividad deportiva.

"Vengo con una nueva evolución, con nuevos entrenadores y he conocido el mundo. La idea es dirigir la gimnasia masculina a un futuro brillante. Que no tenga solo un gimnasta, sino que tenga a varios para competir por Guatemala", declaró.

Su historia demuestra que el talento, acompañado de esfuerzo y perseverancia, puede transformar sueños en logros deportivos que hoy sirven de ejemplo para nuevas generaciones interesadas en destacar dentro del deporte nacional.