Identifican el cadáver hallado en inmueble usado por pandilleros en Mixco

Según la hipótesis de las autoridades, la víctima trabajaba como taxista no autorizado.
Las autoridades identificaron al hombre localizado sin vida el fin de semana pasado, envuelto en sábanas dentro de una vivienda utilizada por pandilleros en la zona 10 de Mixco.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que se trata de José Luis Pacheco Vicente, de 47 años.
La causa de muerte a consecuencia de las heridas por proyectil de arma de fuego, según señaló el Inacif, quien entregó el cuerpo a los familiares de la víctima.
Hipótesis
Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) manejan una hipótesis: Pacheco Vicente trabajaba como taxista no autorizado y habría ingresado voluntariamente a la vivienda en la colonia Pérez Guisasola para entregar la cuenta producto del traslado de droga.
La principal línea de investigación sugiere que fue ejecutado porque el dinero entregado "no cuadraba".
La vivienda permanece sellada y bajo custodia policial, pues en su interior se hallaron drogas y otras evidencias. En ese inmueble fue capturada Estéfany Paola Araujo Juárez, alias la "Chaparra", integrante activa del Barrio 18, vinculada al caso.