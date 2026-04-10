Identifican a víctimas que fueron atacadas a balazos tras intento de asalto en zona 7

Dos hombres resultaron heridos luego de que delincuentes les dispararan en pleno tránsito.
EN CONTEXTO: ¡Otro ataque! Dos hombres resultan heridos tras ser atacados a balazos
Dos hombres fueron atacados a balazos esta tarde tras un intento de asalto, hecho ocurrido en la ruta que conduce de la calzada Mateo Flores hacia el Anillo Periférico con dirección al sur.
Las víctimas fueron identificadas como: Juan Antonio Díaz Hurtado, de 42 años, quien presentaba heridas de bala en el rostro; y José Guillermo Hernandez, de 60, quien sufrió las heridas en la espalda, según indicaron los Bomberos Municipales.
Estas personas se conducían en una camioneta agrícola cuando desconocidos se le acercaron para intentar asaltarlos, pero ante la negativa de las víctimas, los individuos les dispararon.
Posteriormente los asaltantes huyeron con rumbo desconocido, minutos después los heridos fueron atendidos y trasladados a centros asistenciales por parte de los socorristas.