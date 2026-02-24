Iglesia de San Juan Bautista: Tesoro colonial y religioso de San Juan Chamelco

-

La Iglesia de San Juan Bautista en Chamelco destaca como uno de los monumentos coloniales más antiguos de Alta Verapaz, conservando desde 1683 una arquitectura barroca única donde las influencias indígenas y españolas se funden en sus fachadas y retablos.

La iglesia de San Juan Bautista, ubicada en el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, es una de las edificaciones coloniales más antiguas y representativas del norte del país, destacando por su valor histórico, arquitectónico y cultural, el cual se ha mantenido vigente a lo largo de los siglos.

Según el Sistema de Información Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes, la primera iglesia comenzó a construirse en 1586 bajo la administración franciscana.

La fachada barroca del templo resalta por sus columnas salomónicas y su diseño histórico. (Foto: Guate a Pata)

Sin embargo, esta estructura fue destruida en 1644 y el lugar fue utilizado temporalmente como cementerio. La iglesia que se conserva actualmente fue edificada entre 1683 y 1708, incorporando elementos barrocos característicos, como las columnas salomónicas que adornan su fachada principal.

Posteriormente, fue restaurada en 1758 y, debido a su relevancia histórica, fue declarada Monumento Histórico de la época hispánica mediante el Acuerdo Ministerial 1210, emitido el 12 de junio de 1970.

En festejos especiales, el interior del templo luce sus mejores galas. (Foto: Parroquia San Juan Bautista)

El templo presenta una fachada dividida en dos cuerpos, con hornacinas y columnas salomónicas, además de un campanario ubicado al lado izquierdo.

En su interior, la construcción está conformada por tres naves y conserva importantes elementos artísticos, como una pila bautismal de piedra del siglo XVI con un cordón franciscano cincelado, así como retablos y decoraciones que reflejan la riqueza cultural de la época colonial.

Su historia está estrechamente ligada a los procesos de evangelización en la región y a la presencia de órdenes religiosas durante el período hispánico. La construcción del templo también evidencia la fusión de elementos indígenas y españoles.

La construcción fusiona elementos indígenas y españoles, visibles en relieves y detalles internos. (Foto: FB Iglesia San Juan Bautista)

En la fachada, por ejemplo, se observan relieves que reflejan ambas influencias: el lado norte presenta detalles indígenas, mientras que el lado sur muestra rasgos de inspiración española. Esta mezcla cultural también puede apreciarse en el interior y en las gradas del campanario.

En un mapa pictórico de 1611 se describió al templo con una fachada de doble portada, un detalle poco común en las iglesias coloniales de Guatemala. Además, el edificio aún conserva vestigios de pintura mural, lo que permite apreciar parte de la estética de su época.

Leyendas

La tradición oral también forma parte del valor simbólico de esta iglesia. Una de las figuras más reconocidas asociadas al templo es Aj Pop Batz, un líder indígena que, según relatos locales, habría llevado una campana desde España para el templo. Otra leyenda incluso señala que construyó la iglesia en una sola noche, reforzando su importancia dentro de la identidad comunitaria.

El municipio de San Juan Chamelco fue fundado en 1543 y recibió su nombre bajo la advocación de San Juan Bautista, reflejando desde entonces el papel central de la fe católica en la vida local.

Fieles manifiestan su devoción en el interior de la iglesia. (Foto: Parroquia San Juan Bautista)

Actualmente, la Iglesia de San Juan Bautista continúa siendo un lugar de culto activo, además de un símbolo patrimonial y cultural de este municipio altaverapacense, atrayendo a visitantes interesados en su arquitectura, su historia y su relevancia dentro del patrimonio religioso chapín.

El templo de San Juan Chamelco no es solo una joya colonial, sino el corazón de una identidad que ha sabido preservarse, recordándonos que cada relieve en sus muros cuenta la historia de un pueblo unido.