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Estas son las imágenes posteriores al trágico accidente en la Aguilar Batres (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de marzo de 2026, 08:18
El vehículo quedó destrido tras el hecho. (Foto: redes sociales)

El vehículo quedó destrido tras el hecho. (Foto: redes sociales)

El conductor falleció atrapado dentro de su auto. 

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Durante la madrugada de este domingo 22 de marzo, dos conductores tuvieron un percance vial sobre la Calzada Aguilar Batres y 7a.calle zona 12.

Uno de los vehículos quedó totalmente destruido tras el impacto.

De acuerdo con información de los Bomberos Voluntarios, el conductor de este auto quedó atrapado en el interior.

Al rescatarlo, notaron que el hombre ya había fallecido

El hecho continua bajo investigación para establecer las causas de este trágico accidente.

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