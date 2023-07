¡Levanta el pavimento! Tremenda explosión de gas sorprende a transeúntes (video)

-

Una explosión de gas levantó los automóviles y los lanzó al aire en una transitada calle de la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica.

En un video captado por las cámaras de seguridad de las calles se aprecia el momento exacto en el que un vendedor ambulante se encuentra arreglando su puesto en una la banqueta mientras algunos transeúntes pasan, en la carretera el tránsito está detenido por un semáforo que se encuentra en la esquina.

De repente el suelo se agrieta y ocurre una violenta explosión, provocando que las llamas salgan debajo del concreto y lanzando los vehículos por el aire.

Afortunadamente el vendedor se retiró en el momento exacto pues una camioneta cayó sobre su producto.

Esto ocurrió debido a que en el país africano el gas se distribuye a través de tuberías subterráneas en toda la ciudad.

El momento provocó pánico y más de 45 personas resultaron heridas, según los cuerpos de socorro nadie sufrió lesiones fatales.

Otro caso

El pasado 5 de julio otro fatal accidente ocurrió cuando 17 personas, entre ellas, tres niños, murieron por una fuga de gas en el asentamiento informal de Angelo, cerca de la ciudad de Boksburg, a unos treinta kilómetros al este de Johannesburgo.

MIRA EL DRAMÁTICO VIDEO:

#noticiasen1minuto #sudafrica #explosion #explosionbajotierra #gas ♬ Paris - Else @tecnoandroidhd UNA EXPLOSIÓN BAJO LA TIERRA DEJA mas de 15 heridos en SUDÁFRICA #noticia