Incautan más de mil balones durante allanamiento tras denuncia de la FIFA

  • Por Geber Osorio
24 de febrero de 2026, 19:06
Los incautados no estaban autorizados para su comercialización con el logo de la FIFA. (Foto ilustrativa: istock)

Los balones de fútbol no tenían autorización para ser comercializados con la marca y diseño de la FIFA.

EN CONTEXTO: Allanan una bodega tras denuncia de la FIFA

El Ministerio Público (MP) ejecutó este martes 24 de febrero operativos de allanamiento en seguimiento a una denuncia presentada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

La denuncia fue relacionada con la importación de productos que ostentan la marca y diseño de la FIFA sin contar con la autorización correspondiente para su comercialización.

En 63 bultos fueron localizados los 1,890 balones con la marca y diseño de la FIFA. (Foto: MP)
Como resultado de las diligencias realizadas por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, se localizaron 63 bultos que contienen 1,890 balones con la marca y diseño de la FIFA, sin autorización para su comercialización.

Por lo tanto, se procedió con la incautación de estos productos y las autoridades no confirmaron ninguna captura.

Las autoridades incautaron en total 1,890 balones con el logo no autorizado de la FIFA. (Foto: MP)
