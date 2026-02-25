Incautan más de mil balones durante allanamiento tras denuncia de la FIFA

El Ministerio Público (MP) ejecutó este martes 24 de febrero operativos de allanamiento en seguimiento a una denuncia presentada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

La denuncia fue relacionada con la importación de productos que ostentan la marca y diseño de la FIFA sin contar con la autorización correspondiente para su comercialización.

Como resultado de las diligencias realizadas por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, se localizaron 63 bultos que contienen 1,890 balones con la marca y diseño de la FIFA, sin autorización para su comercialización.

Por lo tanto, se procedió con la incautación de estos productos y las autoridades no confirmaron ninguna captura.

