Italia gana y se aferra a evitar repechaje al Mundial

Italia venció 3-1 a Estonia para mantener vivas las mínimas opciones de lograr el liderato del Grupo I de las clasificatorias europeas al Mundial 2026.

A los cuatro minutos de partido, Moise Kean entró al área desde la banda izquierda y, al ser encarado por dos defensas, soltó un potente disparo directo al fondo de la red. Poco después, tocado en el tobillo, el atacante de la Fiorentina tuvo que abandonar el césped (15).

Su salida no perturbó a sus compañeros, y antes del descanso (38), Mateo Retegui dobló la ventaja rematando desde el área chica un pase de Riccardo Orsolini, un alivio para el atacante del Al Qadisiya saudita, que había fallado un penal minutos antes (30).

El cierre

En la segunda mitad, el interista Francesco Pio Sposito celebró su segundo partido como internacional con un primer gol con la absoluta (74), antes de que Rauno Sappinen recortase en el marcador recuperando un balón que se escurrió de las manos de Gianluigi Donnarumma (76).

Con los tres puntos cosechados, Italia suma 12 unidades tras cinco jornadas disputadas. Sin embargo, la aplastante victoria de Noruega horas antes contra Israel (5-0) mantiene a los escandinavos como líderes de la llave con 18 puntos, habiendo disputado un partido más que la Nazionale.

Matemáticamente los italianos optan todavía a empatar con Noruega, pero la amplia mejor diferencia de goles (+26 para los nórdicos, +7 para Italia) hace que los hombres de Gennaro Gatusso necesiten un paso en falso de Erling Haaland y sus compañeros.