Caso Szarata: Juicio continuó con la reconstrucción de hechos

Durante el juicio en contra de Carlos García Rubio, se presentó la reconstrucción de hechos del día en que murió Hansel Szarata.
Hansel Szarata de 35 años, perdió la vida en un confuso ataque armado ocurrido la madrugada del 5 de abril de 2025, en el parqueo de un centro comercial de la zona 16 capitalina.
Carlos García Rubio, amigo de la víctima, enfrenta juicio, acusado del homicidio. Durante la continuación del debate oral y público, se presentó la reconstrucción de hechos que realizó en su momento el Ministerio Público, basada en los videos de vigilancia del lugar, así como en declaraciones testimoniales.
Se observa el lugar en donde estaba el vehículo de la víctima, así como los otros involucrados en el hecho y que el acusado y la víctima hablaron previamente, pero cuando cada uno regresaba a su vehículo, se acerca un tercero, en el que viajaban dos jóvenes con los que compartieron momentos antes.
Luego, los peritos explican que la posición de la víctima y los disparos registrados salieron desde el lugar en donde estaba García Rubio.
Además, que los otros involucrados estuvieron dentro del vehículo.
El perito también explicó que la víctima estaba a la par de su vehículo cuando recibió el impacto de bala, y aunque cayó al suelo aún con vida, a los segundos murió.
Esta reconstrucción ya había sido presentada durante la etapa intermedia; sin embargo ahora forma parte de las pruebas en contra del sindicado.
El juicio aún no termina. El próximo 17 de febrero escucharán a otro testigo más.