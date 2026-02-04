¡Adrenalina pura! El Campeonato Nacional de Karts 2026 arranca este fin de semana

-

El banderazo de salida para el Campeonato Nacional de Karts 2026 se dará el próximo sábado 7 y domingo 8 de febrero, con la realización de la primera fecha del Campeonato Nacional de Karts 2026, evento que se realizará en el Autódromo Los Volcanes, Escuintla.

El Campeonato Nacional de Kartismo es organizado y gestionado con el apoyo del Automóvil Club Guatemala, miembro de Federación Internacional de Automovilismo (FIA), y es el espacio ideal para desarrollar nuevos pilotos y aprender acerca del deporte motor en Guatemala.

Cuenta con múltiples categorías de acuerdo a cilindraje y edades de los pilotos, con rangos desde los 5 años de edad en adelante; las divisiones son: 50 c.c., 60 c.c., Vortex 100 c.c., Tag 125 c.c. y Shifter 125 c.c.

Aproximadamente 100 pilotos participarán en la primera fecha del Campeonato Nacional de Karts 2026. (Foto: Cortesía PSLMX)

El Campeonato Nacional 2026 cuenta con 7 fechas, con puntajes acumulables para determinar al final del año a los campeones nacionales. Se tiene contemplado, para esta temporada, realizar varias configuraciones en el trazado de la pista, ya que la versatilidad del autódromo permite este sistema.

Para esta primera fecha se espera la participación de 100 pilotos aproximadamente, quienes buscarán los primeros puntos de la temporada desde el inicio. Algunas carreras se realizarán sábado, y otras el domingo.

Las siguientes competencias serán: 21 y 22 de marzo, 23 y 24 de mayo, 18 y 19 de julio, 29 y 30 de agosto, 26 y 27 de septiembre, para cerrar el año del campeonato, el 21 y 22 de noviembre.