El nuevo récord del "Rey" en la NBA: LeBron James alcanza las 12 mil asistencias

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Los Lakers de Los Ángeles se impusieron 101-73 a los Phoenix Suns el pasado viernes, en una noche marcada por otro recital histórico de LeBron James.

"El Rey" firmó 28 puntos, 12 asistencias y seis rebotes, pero más allá del triunfo (que asegura a los angelinos abrir en casa la primera ronda de la postemporada), el foco estuvo en sus números.

LeBron alcanzó las 12 mil asistencias en su carrera durante la primera mitad, convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia de la NBA en lograrlo. Además, amplió su legado al convertirse en el primer jugador de 40 años o más en enlazar tres partidos consecutivos con al menos 25 puntos y 10 asistencias.

¡El Rey es el cuarto jugador en la historia en alcanzar las 12.000 asistencias! pic.twitter.com/Fuwjs8CVtP — NBA Latam (@NBALatam) April 11, 2026

Con esta marca, se mete en un grupo selecto liderado por John Stockton (15 mil 806), seguido por Chris Paul (12 mil 552) y Jason Kidd (12 mil 91), consolidando su nombre entre los grandes pasadores de todos los tiempos.