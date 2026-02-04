Licores de Guatemala consolida su expansión global con la compra de Puerto de Indias

-

La corporación guatemalteca finaliza la adquisición del 100% de la marca española, integrando una plataforma industrial en Sevilla y fortaleciendo su presencia en el mercado europeo de bebidas premium.

El Grupo Licores de Guatemala anunció oficialmente el cierre del acuerdo para la adquisición de la marca española de ginebra premium Puerto de Indias.

Esta operación estratégica, que inició con un acuerdo definitivo con la firma de inversión H.I.G. Capital el pasado mes de enero, culmina con la integración total de la marca sevillana al portafolio de la corporación centroamericana.

Puerto de Indias Strawberry es una de las ginebras de más reciente ingreso en el mercado europeo. (Foto: Canva/Soy502)

La transacción representa un paso decisivo en la visión de crecimiento a largo plazo de Licores de Guatemala. Con esta compra, el grupo no solo adquiere una marca líder en el segmento de ginebras saborizadas en España, sino que también incorpora una sólida infraestructura operativa que incluye una moderna planta de producción en Carmona, Sevilla.

Jaime Botrán, presidente de la junta directiva de Licores de Guatemala, subrayó que la adquisición busca potenciar la historia de la marca española y proyectarla hacia nuevos mercados globales sin imponer modelos ajenos ni alterar su esencia original.

Dinámica de integración

Tras el cierre definitivo de la operación, Puerto de Indias comienza una nueva etapa bajo el respaldo del grupo guatemalteco, manteniendo una autonomía operativa que preserva su identidad, equipo de trabajo y enfoque creativo.

Esta fase de integración se enfoca en ejecutar una estrategia de crecimiento activo que fusiona el ADN de la marca sevillana con la robusta plataforma internacional de Licores de Guatemala, permitiendo así fortalecer las capacidades operativas y ampliar el alcance comercial de manera sostenible.

El movimiento responde a una lectura estratégica del mercado europeo, donde el segmento premium ofrece oportunidades de expansión impulsadas por consumidores que valoran marcas con origen y narrativa clara.

En este contexto, la marca se integra a un portafolio de alto valor agregado que ya cuenta con referentes internacionales como Ron Zacapa y Ron Botran.

La meta final es potenciar a Puerto de Indias como una marca global, manteniendo los atributos que le permitieron redefinir su categoría en España mientras explora nuevos territorios competitivos.

Respaldo corporativo y sostenibilidad

Licores de Guatemala, reconocido por sus procesos de clase mundial y su certificación como empresa Carbono Neutral desde 2021, refuerza con este movimiento su capacidad para ejecutar operaciones internacionales complejas.

La transacción contó con la asesoría financiera de Deloitte y el respaldo legal de firmas internacionales como Greenberg Traurig y Pérez-Llorca.

Con este cierre, el grupo guatemalteco se posiciona como un actor relevante en la industria global de bebidas espirituosas, apostando por la diversificación de categorías y la generación de valor económico y social en los mercados donde opera.