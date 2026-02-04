Llega el "90's Pop Tour" a Guatemala

¡Directo a la nostalgia! La gira "El Antro" llega al país para recordar los 90 con buena música y sus grupos más representativos.
Se trata de una imperdible noche con JNS , Kabah, Magneto, Erick Rubin, Mercurio, The Sacados, Caló, S.B.S, Ari, Erika, Kalimba y M'balia.
Fecha
El evento se llevará a cabo el viernes 10 de abril 2026 en el Fórum Majadas.
Boletos
Estarán a la venta en Ticketasa.gt, la preventa BAC se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero a partir de las 10:00 a.m.
- 15% de descuento** con American Express
- 10% de descuento con Visa y Mastercard BAC.
La venta general inicia el 9 de febrero, en precio normal con cualquier tarjeta.
Toma nota: Los descuentos aplican sobre el precio base (no incluyen service fee).