Llega el "90's Pop Tour" a Guatemala

  • Por Selene Mejía
04 de febrero de 2026, 11:23
Los 90s pop tour Guatemala llega a Guatemala. (Foto: Oficial)

¡Directo a la nostalgia! La gira "El Antro" llega al país para recordar los 90 con buena música y sus grupos más representativos. 

Se trata de una imperdible noche con JNS , Kabah, Magneto, Erick Rubin, Mercurio, The Sacados, Caló, S.B.S, Ari, Erika, Kalimba y M'balia.

Fecha

El evento se llevará a cabo el viernes 10 de abril 2026 en el Fórum Majadas

Boletos

Estarán a la venta en Ticketasa.gt, la preventa BAC se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero a partir de las 10:00 a.m.

  • 15% de descuento** con American Express
  • 10% de descuento con Visa y Mastercard BAC. 

La venta general inicia el 9 de febrero, en precio normal con cualquier tarjeta. 

Toma nota: Los descuentos aplican sobre el precio base (no incluyen service fee).

