Universidad de San Carlos de Guatemala invita a su Desfile Hípico

La Universidad de San Carlos de Guatemala realizará su "Desfile Hípico 2026", una actividad que une tradición, identidad y orgullo sancarlista.
El recorrido se llevará a cabo dentro de la casa de estudios, donde jinetes desfilarán montando caballos de diversas razas para exhibir su belleza, elegancia y habilidades.
Fecha y datos del evento
La celebración se llevará a cabo este viernes 6 de febrero, a partir de las12:00 horas.
La salida será desde el parqueo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
"Vivamos juntos esta experiencia que recorre nuestra historia y fortalece el espíritu universitario", es la invitación a participar en este evento.
La actividad forma parte de las fiestas por la fundación de la universidad que cumple 350 años este 2026.