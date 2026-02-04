Versión Impresa
Universidad de San Carlos de Guatemala invita a su Desfile Hípico

  • Por Selene Mejía
04 de febrero de 2026, 10:29
El evento se realizará en las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. (Foto Ilustrativa: Pexels)

La Universidad de San Carlos de Guatemala realizará su "Desfile Hípico 2026", una actividad que une tradición, identidad y orgullo sancarlista.

El recorrido se llevará a cabo dentro de la casa de estudios, donde jinetes desfilarán montando caballos de diversas razas para exhibir su belleza, elegancia y habilidades.

Fecha y datos del evento

La celebración se llevará a cabo este viernes 6 de febrero, a partir de las12:00 horas. 

La salida será desde el parqueo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

"Vivamos juntos esta experiencia que recorre nuestra historia y fortalece el espíritu universitario", es la invitación a participar en este evento. 

La actividad forma parte de las fiestas por la fundación de la universidad que cumple 350 años este 2026.

 

