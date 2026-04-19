¡Lluvias desde la madrugada! Así amanecieron las calles este domingo

Brigadas de Provial brindan seguridad vial por acumulación de agua en el km 14.8 de ruta al Pacífico [CA-9 Sur] en jurisdicción de Villa Nueva, Guatemala. Se mantiene cerrado el carril derecho hacia el sur.

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