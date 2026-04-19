¡Lluvias desde la madrugada! Así amanecieron las calles este domingo

El asfalto mojado y un clima húmedo marcaron el inicio de este domingo.
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Este 19 de abril inició con lluvias desde la madrugada, generando un cambio repentino en el territorio nacional.
El clima lluvioso se mantendrá durante la tarde, según el pronóstico. No obstante, varias zonas de la Ciudad de Guatemala y municipios cercanos ya reportan fuertes lluvias, dejando el asfalto mojado y una sensación de frío en el ambiente.
Según el Insivumeh, estas condiciones podrían dar lugar a ráfagas de viento y posible caída de granizo.
También un temblor se produjo este domingo a las 05:14 de la mañana, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh)
Autoridades recomiendan precaución al circular por las distintas rutas y tomar medidas preventivas para evitar accidentes.