Las cuentas falsas del "Lobo" Vásquez creadas tras volverse viral

El video de Fabio Vásquez, conocido como "El Lobo", bailando Danger de The Flirts se viralizó en redes sociales, recibió aplausos en México y ahora, debe lidiar con el nacimiento de varias cuentas falsas que suplantan su identidad.

"El Lobo" tuvo que aclarar cuál es su cuenta real en Twitter, pues señaló que ya existen varias que son falsas y que aprovecharon el momento para engañar a los usuarios y atraer seguidores. La cuenta original es @FabioVa69683203.

Fabio "El Lobo" Vásquez aclaró a la cuenta Museo Guatemalteco del Internet la cuenta rea. (Foto: Twitter)

La cuenta de Twitter de "El Museo Guatemalteco del Internet" compartió la conversación que sostuvo con "El Lobo". (Foto: Twitter)

Sin embargo, la cuenta en Twitter es bastante reciente y "El Lobo" Vásquez es más activo en Facebook. Cabe recordar que en esta red social compartió el video original de su baile.

Esta es la cuenta de Facebook de "El Lobo" Vásquez. (Foto: Facebook)

HASTA EN MÉXICO:

"La juventud se lleva adentro y no importa nada para ser feliz. Esto es un mensaje para los jóvenes, para que miren que aún tengo buen movimiento", dijo en redes sociales.

Fabio indicó en una entrevista con Emisoras Unidas, que nunca pensó que su forma de bailar se hiciera viral, además cuando subió el video a la página de Facebook, “Covi Dance 2020” fue pensando en ganar el concurso.

@FabioVa69683203 ahí le dejo otro video que te tomaron mira lobo jajaja❤️ viva la five pic.twitter.com/F2q5GhQrv3 — Charles Dávila™ (@CharlesGyborin) August 20, 2020

“Desde que tenía 14 años bailaba en las discotecas, cuando me enteré de la página me dijeron que subiera un video, con mi esposa lo hicimos como un juego y nunca pensé que se fueran a interesar en mi baile, ahora la juventud no conoce esa música”, explicó.

"EL LOBO" Y SU MENSAJE:

Fabio cuenta que estar encerrado por la pandemia lo motivó a hacer algo diferente, además de recordar cada sábado cuando acudía a bailar a “Deportelas o a Calle 8, el Túnel del Tiempo”.

Él dice que se sorprendió cuando vio la cantidad de mensajes que recibió tras la publicación de su video. “Cuando vi me empezaron a mandar mensajes y me estuvieron llamando para felicitarme. Nunca pensé que esto iba a llegar tan lejos”, afirmó.

