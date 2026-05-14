Localizan un cuerpo envuelto en sábanas en Villa Canales

El cuerpo fue localizado a un costado de la carretera.
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Un alarmante hallazgo ocurrió este jueves 14 de mayo en la carretera principal que conduce a la colonia Rustrian, aldea Chichimecas, Villa Canales.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, en donde encontraron un cuerpo envuelto en sábanas a un costado de la carretera.
De acuerdo a los socorristas, no se ha podido identificar a la víctima, quien presentaba señales de violencia.