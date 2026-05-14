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Localizan un cuerpo envuelto en sábanas en Villa Canales

  • Por Jessica González
14 de mayo de 2026, 09:45
Socorristas fueron alertados por vecinos del lugar. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Socorristas fueron alertados por vecinos del lugar. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El cuerpo fue localizado a un costado de la carretera.

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Un alarmante hallazgo ocurrió este jueves 14 de mayo en la carretera principal que conduce a la colonia Rustrian, aldea Chichimecas, Villa Canales. 

Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, en donde encontraron un cuerpo envuelto en sábanas a un costado de la carretera.

De acuerdo a los socorristas, no se ha podido identificar a la víctima, quien presentaba señales de violencia.

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