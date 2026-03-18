Localizan el cuerpo del niño de 12 años que estaba desaparecido en Retalhuleu

-

Luego de más de 24 horas de búsqueda, localizan al menor entre ramas en medio de un río de la localidad.

Rescatistas de Bomberos Voluntarios con unidades caninas, localizaron el cuerpo de un menor que había estado desaparecido desde el pasado martes 17 de marzo, se trata de Dan Haiezer Ovalle Chan, de 13 años.

Este miércoles, luego de más de 24 horas de búsqueda, Ovalle fue encontrado entre ramas y a mitad del río Pucá, entre la hulera de una finca privada ubicada a unos 6 kilómetros de la cabecera municipal de Retalhuleu.

Dan Haeizer, era un niño autista y residía en el Cantón Xulá, en la zona 5 del departamento ya mencionado y según sus familiares salió corriendo de la casa y aunque intentaron alcanzarlo no pudieron.

Vecinos, familia y autoridades realizaron grupos de búsqueda para dar con el paradero del menor. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Desde ese momento, vecinos y familiares se formaron en grupos para dar con el paradero del menor pero debido a las fuertes lluvias que azotaron la tarde de ayer martes en el departamento, se suspendió momentáneamente la búsqueda.

Por la noche y madrugada retomaron las labores pero únicamente localizaron su ropa y huellas cerca del río y fue hasta hace unas horas que Bomberos voluntarios con unidades caninas rastrearon la zona y alrededor de las 11 y media que localizaron el cadáver del pequeño.

El menor fue encontrado en un río, atorado entre ramas. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Juan Solorzano, bombero Voluntario, indicó que probablemente cayó al río y fue arrastrado por la corriente". Además, que "el clima afectó un poco, contamos con tres perros y dos elementos bomberiles que llegaron desde la estación central para esta búsqueda y el rastreo fue efectivo por parte de los caninos", explicó Solorzano.

El área del hallazgo fue acordonada y se notificó a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.