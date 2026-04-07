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Localizan armas de fuego y dinero en efectivo en residencial

  • Por Reychel Méndez
07 de abril de 2026, 10:32
En el lugar localizaron fajos de dinero de distintas denominaciones. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

En el lugar localizaron fajos de dinero de distintas denominaciones. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Tras el allanamiento se incautaron armas de fuego y municiones de distintos calibres.

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Las autoridades policiales informaron este martes 7 de abril sobre un hallazgo en un residencial en la zona 3 de Escuintla.

La División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) realizó las diligencias correspondientes para recopilar evidencias, por lo que en el domicilio se incautaron cinco armas de fuego, fajos de dinero en efectivo y se reporta una captura.

Agentes y fiscales siguen con las diligencias correspondientes en seguimiento a una investigación sobre un hecho armado el pasado 24 de marzo, donde resultó herido un hombre de 20 años.

Las autoridades continúan con la sinvestigaciones. (Foto: PNC)
Las autoridades continúan con la sinvestigaciones. (Foto: PNC)

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