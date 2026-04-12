Madre y su hijo de dos años mueren tras sufrir accidente de tránsito

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El percance vial también dejó a un hombre herido y dos capturados.

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Una madre que iba en un vehículo de dos ruedas junto a su hijo, fallecieron al accidentarse y caer al suelo en el puente El Triunfo, ubicado en la colonia con el mismo nombre, en Ayutla, San Marcos.

La tragedia vial ocurrió cuando colisionaron con otro vehículo de dos ruedas y tras el impacto, la señora y el niño cayeron debajo de un tráiler que transitaba en ese momento.

Se trata de Maybelin Janeth Miranda Escobar, 29 años, y el menor Eduardo José Fernando Barrios Miranda, de 2, quienes sufrieron golpes graves.

(Foto: Rudy López/Colaborador)

Mientras que, Luis Fernández Cordero Lam, de 55 años, piloto del vehícuo que trasladaba a las víctimas mortales, resultó herido y fue trasladado al Hospital de Coatepeque por los Bomberos Voluntarios.

(Foto: Rudy López/Colaborador)

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Mario Rubén Méndez Carreto, de 38 años, conductor de la otro vehículo, que habría causado el hecho, y al trailero Esbin Ernesto López Pérez, de 54.

Vecinos y familiares lamentaron este accidente, ya que Maybelin vendía ropa y accesorios a través de las redes sociales; al momento de la tragedia se dirigía a hacer la entrega de un pedido la noche del pasado viernes.