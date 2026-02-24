Mawil Soluna: El joven de Barillas que conquistó la televisión y los negocios

-

Conoce la inspiradora historia de Mawil Soluna, el guatemalteco originario de Barillas que tras brillar en Telemundo hoy triunfa como empresario en el sector de bienes raíces y marketing digital, demostrando que el sueño americano evoluciona con esfuerzo.

Oriundo de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango y con apenas 36 años, Mawil Alendy Soluna, ha ido consolidando el sueño americano tras migrar hace más de diez años a Estados Unidos.

Además de haber destacado en la televisión estadunidense a través de Telemundo y como actor de teatro, ahora emprende un nuevo reto como todo un empresario.

Ahora se dedica a las redes sociales y bienes raíces. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

"He dado un giro de 180 grados, pero aun así sigo reservando la meta y el personaje a nivel de televisión. Lo continúo haciendo, pero ahora con un enfoque en redes sociales y bienes raíces junto a mi esposa Aloha Itz, y lo estamos trabajando desde Puerto Rico", expresó Soluna.

Durante los últimos dos años, la pareja creó su propia agencia de marketing digital y se involucró de lleno en el negocio de alquileres tipo Airbnb, lo que les ha permitido tener libertad geográfica y trabajar desde cualquier lugar.

A Soluna le gusta mucho la actuación y a la fecha continua en ello. (Foto: FB Mawil Soluna)

Según comentó, entre 2025 y 2026 el crecimiento del trabajo digital fue exponencial, lo que los motivó a fortalecer su presencia en redes sociales y expandir su portafolio en bienes raíces, algo que —asegura— no había visualizado en Guatemala con la misma magnitud.

Soluna explicó que este nuevo enfoque también lo llevó a tomar la decisión de salir de la televisión como presentador de Noticias en Acción de Telemundo en California, entendiendo que los medios tradicionales están evolucionando hacia plataformas digitales.

"He tenido videos que se han vuelto virales, tanto personales como de clientes, y eso nos hace saber que estamos haciendo las cosas bien", indicó.

Luego de estar en los medios de comunicación, ahora tiene su empresa. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

Una historia marcada por el esfuerzo

La historia de Soluna comenzó en condiciones de pobreza en el municipio que lo vio nacer. A los 14 años emprendió el viaje de manera ilegal hacia Estados Unidos en busca del "Sueño Americano", logrando llegar a Los Ángeles una semana antes de cumplir 15 años.

Recuerda que en Barillas estudió en el Colegio Alemán, donde destacó en el ámbito académico y deportivo. Uno de sus mayores logros fue clasificar a nivel nacional en voleibol cuando tenía 12 años, compitiendo contra equipos de departamentos como San Marcos y Petén.

Junto a su esposa se dedican a las redes sociales. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

Ya en Los Ángeles, continuó sus estudios y se graduó con honores en la escuela Diego Rivera Learning Complex. Cuatro años después, en 2023, obtuvo dos licenciaturas en periodismo y teatro.

Paralelamente, jugó fútbol a nivel estatal en la preparatoria y comenzó a abrirse paso en los medios de comunicación, cumpliendo el sueño que desde niño lo motivaba: estar en televisión.

Aunque vive lejos de Guatemala, el orgullo de ser chapín lo lleva en el corazón. (Foto: FB Mawil Soluna)

"No sé si era locura o fanatismo, pero recuerdo que en 2004 teníamos un televisor grande en casa y yo quería saber cómo era estar detrás de él. Por eso me enfoqué en mis estudios", relató. Actualmente, también trabaja en la escritura de un libro, proyecto que espera publicar próximamente.

La transición de Mawil Soluna de los medios tradicionales al entorno digital refleja una visión aguda sobre el futuro del trabajo. Su capacidad para reinventarse sin perder su esencia es un testimonio de la versatilidad del talento nacional.

La actuación es una de sus grandes pasiones. (Foto: FB Mawil Soluna)

Un mensaje para su tierra

Soluna afirma que cada sacrificio ha valido la pena y que continúa trabajando para alcanzar nuevas metas a corto y largo plazo. Además de su faceta empresarial, mantiene su pasión por la actuación y ha participado en diversas obras teatrales.

Al verlo en televisión, familiares en Estados Unidos y Guatemala —especialmente en Santa Cruz Barillas— lo felicitaron por sus logros. Él asegura que nunca olvidará sus raíces ni el apoyo de su familia, maestros y amigos.