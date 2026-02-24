Fiscal General: Postuladora excluye a los primeros 3 aspirantes de manera temporal

-

Comisión de Postulación para Fiscal, inicia revisión de expedientes y excluye a tres aspirantes que deberán presentar su respectiva pruebas de descargo.

Con casi hora de atraso, la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), inició la revisión de los expedientes de los 59 postulantes a dirigir la investigación penal en el país.

De esa cuenta, al examinar el cumplimiento de los requisitos legales y de la convocatoria, el pleno de comisionados ha excluido a tres de los 17 aspirantes que han sido conocidos.

Los aspirantes excluidos, al momento son: la actual magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Odilia Alfaro Guerra, Marlon Orlando Ordoñez Cordón, Jaime Leonardo Tecú Guevara y Sully Claudete Merlos Moya.

Entre las razones de la exclusión, sobresale el no haber presentado la carencia de no haber sido sancionado por las instituciones en donde labora o haya laborado, así como no presentación de la constancia de carencia de sanciones emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

Proceso de revisión de expedientes por parte de la postuladora. (Foto: José Luis Pos/Colaboración)

Los aspirantes que han cumplido con los requisitos legales y de la convocatoria son:

Mynor Francisco Hernández Juan Luis Polanco Santizo Walfred Orlando Rodríguez Tórtola Walter Brenner Vásquez Gabriel Estuardo García Luna Henry Alejandro Elías Wilson Brenner Israel Ronaldo López de León Marco Antonio Cortes Sis Edgar Miguel Morales Santos Mynor Eduardo González Méndez Zoila Tatiana Morales Baldizón Gladys Verónica Ponce Mejicanos Paolo Rubén Similox Valiente Nector Guilibaldo de León Ramírez Carlos Alberto García Alvarado

La jornada en la Comisión de Postulación inició con dos horas de atraso. (Foto: José Luis Pos/Colaboración)

Defensa

Al concluir la revisión de expedientes, los postulantes excluidos tendrán 72 horas para presentar la respectiva prueba de descargo, la cual deberá ser conocida por el pleno de comisiones que decidirá su inclusión o no de la lista de aspirantes que continúan en el proceso.

Es de resaltar que, en los casos de los aspirantes excluidos, los integrantes de la Postuladora han acordado, con el voto de la mayoría, fijar el plazo antes mencionados para que los profesionales en mención puedan evacuar dicha audiencia por escrito.