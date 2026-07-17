Migrante guatemalteco hizo la mudanza del expresidente Joe Biden

Un guatemalteco en EE. UU. que labora en el negocio de mudanzas vivió una experiencia inesperada al ser contratado para trasladar pertenencias del expresidente Joe Biden.
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Se trata de Marconi Rodríguez Arévalo, originario del barrio El Porvenir, en San Benito, Petén, quien ha construido su vida en Estados Unidos trabajando en el rubro de mudanzas.
Lo que parecía un servicio más se convirtió en un momento inolvidable cuando descubrió que el cliente era el exmandatario estadounidense.
Durante el encuentro, Marconi compartió con Biden una conversación cordial en la que habló con orgullo de sus raíces guatemaltecas, de su querido San Benito y del esfuerzo que lo llevó a convertirse en empresario.
La historia de Rodríguez Arévalo ha sido difundida en diversas redes sociales y páginas guatemaltecas que aplauden la perseverancia y el trabajo honrado de los migrantes en Estados Unidos y cómo sus labores pueden abrir puertas inesperadas, llevando el nombre de Guatemala a escenarios que pocos imaginan.
*Con información de Redes Sociales / Periodista Regner Manchamé GT