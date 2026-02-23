Postuladora modifica fecha para integrar nómina de candidatos a Fiscal General

-

Postuladora para Fiscal General modifica fecha para integrar la nómina de seis candidatos, la cual fue fijada para el 17 de marzo.

Previo a iniciar con la revisión de expedientes, la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe el Ministerio Público (MP), aprobó modificar la fecha para la votación e integración de la nómina de candidatos.

Esta modificación fue aprobada por mayoría, por lo que se fijó como nueva fecha para la integración de nómina de seis candidatos a Fiscal General el 17 de marzo. Anteriormente, esta fase estaba prevista para el 20.

Además, pese a que hubo una propuesta para aclar una consideración de la tabla de gradación que pretendía darle relevancia a los 10 años de ejercicio profesional mínimos, esta fue improbada. Esta propuesta fue presentada por el decano de la Universidad Regional, Luis Felipe Lepe.

Revisión

Posteriormente, se inició con la revisión de los 59 expedientes recibidos el pasado viernes 20 de febrero para establecer quienes cumplen o no con los requisitos establecidos en la ley y la convocatoria.

Durante la revisión, a propuesta del decano de la Universidad Mariano Gálvez, Luis Ruano, los expedientes fueron revisados por el pleno de comisionados, proyectando en la general cada una de las currículas presentadas.

Al concluir la jornada, la Postuladora publicará la lista de postulantes que no hayan cumplido y les fijará un plazo de tres días para presentar sus respectivas pruebas de descargo. Al final, la comisión decidirá si continúan o no en el proceso.

Presencia

En esta sesión resalta la presencia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes, quien sustituye como presidenta de la Comisión de Postulación para Fiscal General al magistrado Carlos Lucero Paz, quien fungió hasta el pasado 16 de febrero como presidente en funciones de la CSJ. .

Es de resaltar que esta sesión, el pleno de comisionados contó con la ausencia del decano de la Universidad San Pablo de Guatemala, Luis Roberto Aragón Solé, y el decano de la Universidad de San Carlos (USAC), Henry Arriaga.