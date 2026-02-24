Mourinho y Prestianni llegan al Bernabéu y desafían a la UEFA

-

El Benfica completó este martes su última sesión de trabajo en el Santiago Bernabéu antes de medirse al Real Madrid en la vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. La práctica estuvo marcada por dos nombres propios: José Mourinho y el argentino Gianluca Prestianni.

Aunque ninguno de los dos podrá participar en el encuentro, ambos saltaron al césped madrileño. Mourinho, actual técnico del conjunto lisboeta, no estará en el banquillo tras haber sido expulsado en el partido de ida. Por su parte, Prestianni continúa suspendido provisionalmente por la UEFA, después de ser acusado de dirigir insultos racistas a Vinicius Júnior.

El regreso del entrenador portugués al estadio blanco tuvo un significado especial, ya que no pisaba ese terreno de juego desde su salida del club al término de la temporada 2012-2013. Fue el primero en aparecer sobre el campo, liderando al equipo en su salida, antes de reunirse con el resto del cuerpo técnico.

Sin embargo, su vuelta no se desarrollará como se esperaba cuando el sorteo emparejó a ambos clubes. La tarjeta roja que vio en el minuto 86 del encuentro de ida —mostrada por el árbitro francés François Letexier tras sus protestas por una falta sobre Richard Ríos, en la que reclamaba la segunda amarilla para Vinicius— le impedirá dirigir desde la zona técnica. Aún está por decidir si seguirá el choque desde un palco del estadio o desde el hotel de concentración.

❓ ¿POR QUÉ ha VIAJADO PRESTIANNI pese a ESTAR SANCIONADO?



️Joao Tralhao, segundo entrenador del Benfica, lo explica. pic.twitter.com/JEF3oskTzb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 24, 2026

"Sin nuestro líder"

El segundo entrenador del Benfica, el portugués João Tralhão, compareció ante los medios en lugar de José Mourinho y dejó claro que la ausencia del técnico en el banquillo supone un contratiempo importante para el equipo. A su juicio, la sanción que le impide dirigir desde el área técnica no ha sido justa.

Durante la rueda de prensa, Tralhão subrayó que la figura de Mourinho es clave dentro del grupo y lo definió como su "líder". Aun así, aseguró que el equipo está preparado para afrontar el encuentro sin él a pie de campo. "Si falta un jugador, entra otro y lo da todo", explicó, trasladando esa misma idea al cuerpo técnico. Según afirmó, conocen perfectamente el plan de partido y se encargarán de aplicar las directrices marcadas por su entrenador.