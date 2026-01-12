Guy Moon, compositor de tema "Los padrinos mágicos", muere en accidente

-

Guy Moon, creador del tema de caricaturas como "Los padrinos mágicos", "Danny Phantom", "Vaca y Pollito" y "Johny Bravo", murió tras sufrir un accidente automovilístico.

Moon sufrió múltiples lesiones según el médico forense de la ciudad. El músico falleció el jueves, 8 de enero en Los Ángeles, California, Residía en Valle de San Fernando.

"Estamos tratando de superar nuestro dolor para anunciar el fallecimiento de nuestro amado patriarca, Guy Monn, perdió la vida el jueves por la mañana en una colisión de tráfico", dijo su familia en un comunicado.

Foto: IMDb.

"Estamos especialmente bendecidos de haber tenido la oportunidad de llamarlo padre y esposo. Mientras estemos juntos, la base de lo que parece ser un dolor insuperable, también nos sentimos alentados a continuar con honor y coraje, con las herramientas con las que nos equipó durante su hermosa vida, dejó un inconfundible legado y lo extrañaremos muchísimo, su familia y las incontables personas a las que inspiró", continúa.

Sus seres queridos afirmaron que realizarán un homenaje el 7 de febrero, la fecha de cumpleaños.

